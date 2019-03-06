Модель утверждает, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов

Анастасия Квитко стала известна из-за своей схожести с американской звездой Ким Кардашьян. Обе девушки имеют пышные формы: большой размер груди и внушительный размер ягодиц. Недавно модель поделилась в Instagram сексуальными кадрами своего "тыла" в белом купальнике.



А пару лет назад Квитко переехала в США, где работает в модельном бизнесе. Девушка на стесняется своей фигуры, далекой от принятых стандартов, наоборот, с радостью выставляет откровенные снимки в социальных сетях. Свежий кадр ожидаемо вызвал ажиотаж в Сети.

Публикация от AK (@anastasiya_kvitko) 5 Мар 2019 в 4:48 PST

Поклонники восторгаются пышными формами и хвалят Анастасию за естественность – она решила не обрабатывать кадры в фотошопе.

"Хочу провести с тобой ночь", "Восхитительные ягодицы", "Горячее тело" – пишут подписчики.