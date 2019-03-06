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Анастасия Квитко стала известна из-за своей схожести с
американской звездой Ким Кардашьян. Обе девушки имеют пышные формы: большой
размер груди и внушительный размер ягодиц. Недавно модель поделилась в Instagram сексуальными кадрами своего "тыла" в белом купальнике.
А пару лет назад Квитко переехала в США, где работает в модельном бизнесе. Девушка на стесняется своей фигуры, далекой от принятых стандартов, наоборот, с радостью выставляет откровенные снимки в социальных сетях. Свежий кадр ожидаемо вызвал ажиотаж в Сети.
Поклонники восторгаются пышными формами и хвалят Анастасию за естественность – она решила не обрабатывать кадры в фотошопе.
"Хочу провести с тобой ночь", "Восхитительные ягодицы", "Горячее тело" – пишут подписчики.
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