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"Восхитительные формы": "русская Кардашьян" показала все

Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko
Модель утверждает, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов

Анастасия Квитко стала известна из-за своей схожести с американской звездой Ким Кардашьян. Обе девушки имеют пышные формы: большой размер груди и внушительный размер ягодиц. Недавно модель поделилась в Instagram сексуальными кадрами своего "тыла" в белом купальнике.

А пару лет назад Квитко переехала в США, где работает в модельном бизнесе. Девушка на стесняется своей фигуры, далекой от принятых стандартов, наоборот, с радостью выставляет откровенные снимки в социальных сетях. Свежий кадр ожидаемо вызвал ажиотаж в Сети. 

Поклонники восторгаются пышными формами и хвалят Анастасию за естественность – она решила не обрабатывать кадры в фотошопе.

"Хочу провести с тобой ночь", "Восхитительные ягодицы", "Горячее тело" – пишут подписчики. 

Дарья ПЕТРОВА
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