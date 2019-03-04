Киска экс-звезды "Дома-2" возбудила фанатов

Нибиру
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Бывшая участница скандального телепроекта поделилась с подписчиками в Instagram кадрами из отпуска в Турции. Все внимание на снимке приковывает к себе грудь девушки, скрытая "кошачьим" купальником.
"Самые яркие эмоции для меня стали дети, до их рождения я даже не представляла, что я способна испытывать такое удовольствие и такое тепло в душе, просто смотря на них, поэтому я искренне сочувствую девушкам, которые думают, что не хотят детей, они просто живут в неведении", – подписала фото Дарья.
Подписчики категоричности девушки не поддержали, а вот фигуру оценили.
"Посочувствуй лучше себе, а бабам без детей норм, успеют еще", "Не надо никому сочувствовать, все взрослые люди", "Классная фигурка", "Выглядишь – огонь", – комментируют пользователи.
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