Киска экс-звезды "Дома-2" возбудила фанатов

Дарья Пынзарь примерила необычный купальник

Бывшая участница скандального телепроекта поделилась с подписчиками в Instagram кадрами из отпуска в Турции. Все внимание на снимке приковывает к себе грудь девушки, скрытая "кошачьим" купальником.

Публикация от Darya Pinzar (@darya_pinzar86) 3 Мар 2019 в 10:17 PST

"Самые яркие эмоции для меня стали дети, до их рождения я даже не представляла, что я способна испытывать такое удовольствие и такое тепло в душе, просто смотря на них, поэтому я искренне сочувствую девушкам, которые думают, что не хотят детей, они просто живут в неведении", – подписала фото Дарья.

Подписчики категоричности девушки не поддержали, а вот фигуру оценили.

"Посочувствуй лучше себе, а бабам без детей норм, успеют еще", "Не надо никому сочувствовать, все взрослые люди", "Классная фигурка", "Выглядишь – огонь", – комментируют пользователи.