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Киска экс-звезды "Дома-2" возбудила фанатов

Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Дарья Пынзарь примерила необычный купальник

Бывшая участница скандального телепроекта поделилась с подписчиками в Instagram кадрами из отпуска в Турции. Все внимание на снимке приковывает к себе грудь девушки, скрытая "кошачьим" купальником.

Публикация от Darya Pinzar (@darya_pinzar86)

"Самые яркие эмоции для меня стали дети, до их рождения я даже не представляла, что я способна испытывать такое удовольствие и такое тепло в душе, просто смотря на них, поэтому я искренне сочувствую девушкам, которые думают, что не хотят детей, они просто живут в неведении", – подписала фото Дарья.

Подписчики категоричности девушки не поддержали, а вот фигуру оценили.

"Посочувствуй лучше себе, а бабам без детей норм, успеют еще", "Не надо никому сочувствовать, все взрослые люди", "Классная фигурка", "Выглядишь – огонь", – комментируют пользователи.

Фоторепортаж
Жара: самые горячие звезды "Дома-2"
Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14/ Марта Соболевская. Фото: instagram.com/martasobol Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Александра Скородумова. Фото: vk.com/id84305924 Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой Анастасия Ковалёва. Фото: instagram.com/kovaleva_new Нелли Ермолаева. Фото: instagram.com/ermolaevanelly +4
Дарья ПЕТРОВА
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