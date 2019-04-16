"Закачаешься": звезда "Дома-2" обнажила пышные формы

Девушка предпочитает ходить в микрокупальниках

Татьяна Строкова превратила свой Instagram-аккаунт в галерею с откровенными снимками. Весь последний месяц участница скандального телешоу демонстрирует грудь внушительно размера и стройные ноги в крошечных полупрозрачных бикини. Фанатам особенно полюбился наряд из настоящей сетки.

"Закачаешься", "Красотка", "Шик", "Шикарная девушка", "Амазонка", "Богиня", "Фото вообще бомба", "Сногсшибательная дама", "Афродита", "Нимфа", "Очень сексуальная девушка", "Звезда",

– восхищались пользователи.

Публикация от Strokova Tanya (@strokova_055) 9 Апр 2019 в 7:00 PDT

Однако некоторым подписчикам кажется, что девушка переборщила с пластическими операциями и обработкой снимков, а всем свои видом стремится продать себя подороже.

"Неестественно белые зубы, большие и яркие губы, ненатуральная грудь, нарощенные волосы – это комплекс провинциалки", "Должна быть естественная красота, а Таня злой человек", "Забыли цену указать под фото, клиент должен знать, сколько товар стоит",

– возмущались хейтеры.

Публикация от Strokova Tanya (@strokova_055) 12 Апр 2019 в 10:50 PDT

Эффектная брюнетка появилась на телепроекте "Дом-2" в конце 2018 г., но построить крепкие отношения у нее пока не получается. Девушка не раз конфликтовала с участниками, а со своим молодым человеком постоянно расходится.

Ранее "Утро" рассказывало про бывшую участницу проекта, устроившую скандал за границей.