"Закачаешься": звезда "Дома-2" обнажила пышные формы

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Татьяна Строкова превратила свой Instagram-аккаунт в галерею с откровенными снимками. Весь последний месяц участница скандального телешоу демонстрирует грудь внушительно размера и стройные ноги в крошечных полупрозрачных бикини. Фанатам особенно полюбился наряд из настоящей сетки.
"Закачаешься", "Красотка", "Шик", "Шикарная девушка", "Амазонка", "Богиня", "Фото вообще бомба", "Сногсшибательная дама", "Афродита", "Нимфа", "Очень сексуальная девушка", "Звезда",
– восхищались пользователи.
Однако некоторым подписчикам кажется, что девушка переборщила с пластическими операциями и обработкой снимков, а всем свои видом стремится продать себя подороже.
"Неестественно белые зубы, большие и яркие губы, ненатуральная грудь, нарощенные волосы – это комплекс провинциалки", "Должна быть естественная красота, а Таня злой человек", "Забыли цену указать под фото, клиент должен знать, сколько товар стоит",
– возмущались хейтеры.
Эффектная брюнетка появилась на телепроекте "Дом-2" в конце 2018 г., но построить крепкие отношения у нее пока не получается. Девушка не раз конфликтовала с участниками, а со своим молодым человеком постоянно расходится.
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