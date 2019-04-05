Экс-участница "Дома-2" устроила скандал за границей

Девушка пришла в ужас от иностранных медиков

Бывшая участница телепроекта Анастасия Лисова осталась недовольна медицинским обслуживанием в Таиланде. У ее годовалой дочки Мирославы поднялась высокая температура, молодые родители решили сразу ехать в больницу.

Перед вылетом из России звезда телестройки специально узнала информацию о хорошем местном госпитале, но на деле обслуживание девушку не устроило. В больнице персонал передвигался очень медленно, большинство медиков, по словам Анастасии, просто спали.

"Я так не материлась уже очень долго! Я просто орала и визжала вместе с Мирославой, потому что медсестра уколола во внешнюю ладонь Миры огромную иголку и не могла найти вену! В Тайланде кровь берут, оказывается, только таким образом! Этой огромной иголкой она в течение минуты искала вену! Боже, от этого момента меня трясет до сих пор!"

– описывает происходившее Анастасия.

Публикация от КРАСИВАЯ СПОРТИВНАЯ ЛЮБИМАЯ (@anastasiyalisova7) 5 Апр 2019 в 1:16 PDT

Лисова с мужем решили, что оставаться в этой клинике просто опасно, и поехали в другую, которая оказалась очень дорогой.

"Тут конечно все цивильней. Вену нашли сразу, анализы все взяли, правда ценник вышел приличный. Кап-кап и накапало на 32 тысяч рублей",

– рассказала в социальных сетях звезда телепроекта.

Дорогостоящее лечение дало свои результаты – температуру маленькой девочке удалось сбить. Но сначала тайские врачи предложили Анастасии попробовать экстремальный метод – окунуть ребенка в таз с ледяной водой. Бывшая участница "Дома-2" от таких радикальных мер отказалась.

Подписчицы сразу же налетели на Анастасию Лисову с советами и начали ругать за то, что повезла маленького ребенка на отдых.

"Вот это и есть причина не лететь к этим неандертальцам врачам Азии с маленьким ребенком", "Жалко девчонку, опасные эти южно-азиатские страны", "Зачем ехать с ребенком так надолго в другую страну?"

– возмущаются комментаторы.

Причина для поездки у семьи была действительно существенная – пара играла свадьбу в Таиланде. Анастасия с супругом скромно оформили отношения в Москве еще до рождения первенца, а сейчас решили отпраздновать событие по-крупному.

Публикация от КРАСИВАЯ СПОРТИВНАЯ ЛЮБИМАЯ (@anastasiyalisova7) 18 Мар 2019 в 8:55 PDT

Свадьба проходила на берегу моря, невеста трижды меняла наряд, а из развлечений были слон, фаер-шоу и праздничный ужин. Торжество обошлось молодоженам в 320 тыс. рублей.

Публикация от КРАСИВАЯ СПОРТИВНАЯ ЛЮБИМАЯ (@anastasiyalisova7) 20 Мар 2019 в 4:51 PDT

Ранее "Утро" рассказывало о судьбе главного фрика "Дома-2".