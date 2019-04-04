Главный фрик "Дома-2" рассказал о жизни после проекта

Звезда телестройки утверждает, что просто играл роль

Венцеслав Венгржановский признался, что на "Доме-2" просто изображал странного фрика с эпатажным поведением, на самом деле он абсолютно нормален. После ухода с телепроекта молодой человек несколько раз участвовал в разных шоу, намеревался вернуться к построению любви под камерами, а потом вовсе исчез.

Сейчас выяснилось, что Венцеслав работает продавцом в одном из столичных магазинов, а жизнь у него складывается не так уж и плохо – пишет VladTime.ru

На телестройке Венгржановский стал звездой из-за своего необычного поведения: он постоянно устраивал скандалы, странно пел и танцевал. Сейчас же появилось мнение, что он делал это только ради заработка. Любовь чудаковатый, по мнению телезрителей, молодой человек найти смог. Он женился на участнице Екатерине Токаревой, но брак продлился всего год. Свадьба была под стать эксцентричному характеру: вместо смокинга Венцеслав выбрал блестящий золотой костюм.

Кстати, настоящее имя звезды проекта – Ярослав Шурупов.

Ранее стала известна судьба участницы "Дома-2", которая пострадала после похода в ресторан.