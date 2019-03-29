Инвалидность и постоянная боль: экс-звезда "Дома-2" страдает 10 лет

Поход в ресторан чуть не убил девушку

Виктория Карасева была участницей скандальной телестройки с 2005 по 2008 год. Эпатажная девушка смогла найти мужчину на проекте, вышла за него замуж и отправилась за ворота в свободное плавание. Жизнь без камер обернулась для участницы трагедией.

В 2009 году она съела в московском ресторане пиццу с морепродуктами. В одном из кусочков был осколок от раковины мидии – острый предмет порезал Виктории пищевод и желудок, она оказалась в реанимации.

Впереди скандальную участницу ждали три операции и четыре месяца в больнице. За полгода на потеряла почти 20 кг веса, заново училась ходить, сидеть и говорить. О карьере Карасевой также пришлось забыть – она училась оперному вокалу. Экс-участница "Дом-2" получила инвалидность 2 группы.

Публикация от Виктория Карасёва (@torikaraseva) 18 Июл 2018 в 12:04 PDT

Спустя 10 лет, Виктория до сих переживает последствия случившегося.

"Я научилась жить с остатками здоровья, но проблемы с дыханием и опорно-двигательным аппаратом сохраняются. Да, я лишилась здоровья, но осталась жива, поэтому ко всему отношусь философски и позитивно",

— рассказала Карасева Starhit.

После случившегося в 2009 году Карасева сразу же обратилась в суд, с требованием возместить ей моральный ущерб и медицинские расходы. Судья требование удовлетворила еще в 2013 году, но денег Виктория так и не получила.

"Эти люди все время меняют юридические адреса, предпочитая не отдавать мне компенсацию. Сдаваться я не буду. Они имеют прибыль, но я рассчитываю, что справедливость восторжествует,

– рассказывает экс-участница "Дома-2".

Материальная поддержка девушке точно не помешала бы – из-за полученных травм она не может работать в полную силу. Ранее она делала успехи на музыкальном поприще, но ей пришлось надолго отказаться от самореализации.

Сейчас Виктория Карасева пробует себя в самых разных сферах и надеется когда-нибудь вернуться к творчеству. Все эти годы ее поддерживал супруг, с которым она познакомилась на "Доме-2".