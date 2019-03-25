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"Жирненькая": звезда "Дома-2" показала тело без фотошопа

Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Фигуру девушки оценили не все

Экс-участница главной телестройки Дарья Пынзарь на снимках всегда выглядит очень хорошо: объемный бюст, тонкая талия и длинные ноги. Как оказалось, в реальности фигура девушки не так близка к идеалу.

Это стало очевидно после того, как Пынзарь выложила в свой Instagram видео, где она выполняет стойку на голове. Обрабатывать видео она, видимо, пока не научилась – поэтому пользователи могут разглядеть реальные формы, которые оказались намного объемнее, чем на снимках. От точеной талии на видео тоже не осталось и следа.

Подписчики от комментариев не воздержались и прямо указали Дарье Пынзарь на недостатки тела.

"Такая пампушечка стала", "Жирненькая, давай худеть вместе", "Фигура начинает напоминать Волочкову. У той шпагаты, у этой прыжки и стойка на голове", "Фигура, конечно, по мужскому типу",

– пишут пользователи.

Дарья всем критикам отвечает, что полностью довольна своей фигурой и чувствует себя уверенно в такой форме.

"Мой вес не мешает мне стоять на голове))) так -что с этим вопросом всех попрошу на выход)))) потому что под предыдущим постом прям кучу диетологов-похудологов набросилось))) я не худая, но мне норм и так, худых на пляже кстати больше чем тех кто покрупнее, поэтому уже худобой не удивишь никого), (орфография и пунктуация автора сохранены)

– подписала пост бывшая звезда "Дома-2".

Защитников у девушки нашлось куда больше, чем хейтеров: другие девушки подбадривают Дарья и считают, что ее тело выглядит шикарно: "Красотка. Кто и где у тебя нашел лишний вес. Красивая женская фигура, дай бог всем после 2 родов так выглядеть", "Аппетитные формы", "Все хорошо с фигурой ) Уж лучше чем совсем худой, скелетной", "Ты очень крутая мама! Стройная, активная! Просто умница. А кто завидуют, пусть идут лесом", – пишут комментаторы.

До этого откровенное видео из ванной показала Алена Водонаева

Дарья ПЕТРОВА
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