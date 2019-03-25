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Российская порноактриса раскрыла интимные детали личной жизни

Елена Беркова. Фото: www.globallookpress.com
Звезда видео для взрослых поделилась откровениями

Елена Беркова дала эксклюзивное интервью, в котором шла речь о ее личной жизни. При этом актриса без стеснения раскрыла и пикантные детали последнего брака.

На вопрос, устраивал ли ее секс с бывшим мужем – актером Андреем Стояновым, – бывшая учасница "Дома-2" заявила с неким намеком: 

"Отвечу так: нет предела совершенству! Говорю это без какого-либо негатива".

А причина их разрыва, по словам актрисы, в другом. Возлюбленный просто не был готов создать полноценную семью – у него "так и не появилось привычки заботиться о тех, кто рядом с ним... Ни в эмоциональном, ни в финансовом плане", передает StarHit.

От него у Елены даже подарков не осталось. В начале их романа она об этом не задумывалась, а потом многое поняла.

"Есть мужчины щедрые, а есть жадные. "Серьезность", "ответственность" – такие понятия неприменимы к Андрею. Его они раздражали. Все выливалось в неадекватное поведение, агрессию",

 – поделилась выводами о последнем муже Беркова. Кроме того, супруги "ругались на ровном месте", несмотря на то что актриса – "неконфликтный человек".

О расставании звезды видео для взрослых с мужем долго судачили в соцсетях, и неспроста: у нее это был пятый брак. И хотя интерес пользователей не угас, раньше она молчла об этом "лишь потому, что активно погрузилась в работу и улетела в Таиланд". 

Теперь все открылось. Даже то, что Елена переживала из-за развода, "но без слез в подушку". Она "просто взяла себя в руки и пошла дальше".

 

 

Отношения Берковой и Стоянова начались в 2014 г. и развивались так бурно, что уже через несколько месяцев поползли слухи об их скорой помолвке. В 2016 г. Елена и Андрей расстались, объяснив разрыв неготовностью к семейной жизни,позже снова сошлись и даже расписались, но их союз продержался не долго.

В конце прошлого года актер заявил, что развелся с женой. И добавил, что очень старался создать крепкую семью, но ничего не вышло, так как он "закоренелый холостяк", и в какой-то момент супруга на смогла с ним жить и ушла.

Не так давно стало известно, что в прошлом участница "Дома-2" довела себя до голодного обморока – так ей хотелось уместиться в откровенный наряд. Из-за подготовки к шоу по случаю своего праздника детства Елена Беркова попала в одну из московских больниц.

Ранее порнозвезда без белья нырнула в купель у всех на глазах. Фото того, как это было, появилось на ее странице в соцсети и потрясло фолловеров.

Полина ДОРОЖКИНА
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