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"Антисекси": Водонаева выпятила ягодицы

Алена Водонаева. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Звезда "Дома-2" снова поразила воображение фанатов

Алене Водонаевой не в новинку одновременно восхищать и попадать под шквал критики. Новая публикация красотки в Instagram тоже вызвала накал страстей.

"Если ваша вечеринка не похожа на эту, даже не думайте меня звать",

– предупредила актриса под пикантным кадром.

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Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

В соцсети откликнулись мгновенно. Недовольные разнесли вид звезды телеэкрана:

"А чья это худосочная попа?.. Ужасная... джинсы висят... антисекси", "Нет, все понятно. Но жопа в джинсах зачем в начале", "А задница жим, жим, для чего в начале видео. Вроде как дети на празднике".   

Истинные и преданные рассыпались в лестных речах.

"Попка красивая", "Здорово", "Так круто",

– хвалили они Алену, точнее – одну из частей ее тела. Да и как иначе: что бы любимица ни сделала, им все по вкусу. 

До этого звезда скандально известного реалити-шоу показала "розовый момент". 

Фанаты отреагировали сразу, но единодушия снова не наблюдалось. Одни хвалили Водонаеву.

"От нее сексом за милю веет", "Алена – манящая за собой в глубины морские русалка", "Она не из безтрусных в команде. Девчонка умница!"

– восхищались они. Другим фото не понравилось. Они тут же возмутились:

"Странная", "Что как обезьяна стоишь?", "Стиль уже не по возрасту", "Может, как-то ноги соединить попробовать... или не демонстрировать".

Кто-то напоследок еще и вернулся к теме, обсуждение которой выводит Алену из состояния равновесия. "Что-то мужа не видно последнее время..." – отметил он. 

Впрочем, звезде "Дома-2" не привыкать. В каких только видах она не появлялась перед фанатами – и эротику показывала, и стриптиз изображала...

Полина ДОРОЖКИНА
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