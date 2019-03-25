Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Экс-звезда "Дома-2" подаст в суд на Малахова

Андрей Малахов. Фото: www.globallookpress.com
Бывшая участница телепроекта обвинила Андрея в избиении

Над телеведущим Андреем Малаховым нависла угроза. Экс-звезда "Дома-2" Нонна Щукина собирается подать на него в суд.

По ее словам, Малахов недавно жестоко избил ее после съемок одного из ток-шоу. Щукина подчеркнула, что телеведущий набросился на нее за кулисами с кулаками и оскорблениями. Андрей якобы схватил бывшую участницу "Дома-2" за волосы и ударил около 10 раз. Видеообращение Нонны опубликовал в Сети адвокат Александр Трещев.

Щукина добавила, что после случившегося она обратилась к медикам и зафиксировала побои. Теперь со справкой на руках экс-звезда телестройки намерена пойти в суд, чтобы наказать обидчика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Нонна Щукина (@nonna008)

Малахов пока никак не отреагировал на подобное заявление. Теперь нужно ждать сообщений из суда.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Хотела сохранить свою жизнь": Орсер раскрыл главную тайну побега Медведевой

Российская фигуристка поменяла тренера по уважительной причине

Спрятать от России: Скрипалей могли изменить до неузнаваемости

В самом запутанном деле последних лет появились новые подробности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей