Бывшая участница телепроекта обвинила Андрея в избиении

Над телеведущим Андреем Малаховым нависла угроза. Экс-звезда "Дома-2" Нонна Щукина собирается подать на него в суд.

По ее словам, Малахов недавно жестоко избил ее после съемок одного из ток-шоу. Щукина подчеркнула, что телеведущий набросился на нее за кулисами с кулаками и оскорблениями. Андрей якобы схватил бывшую участницу "Дома-2" за волосы и ударил около 10 раз. Видеообращение Нонны опубликовал в Сети адвокат Александр Трещев.

Щукина добавила, что после случившегося она обратилась к медикам и зафиксировала побои. Теперь со справкой на руках экс-звезда телестройки намерена пойти в суд, чтобы наказать обидчика.

Малахов пока никак не отреагировал на подобное заявление. Теперь нужно ждать сообщений из суда.