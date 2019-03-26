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"Вся вывернулась": раздетая Бузова прогулялась по крыше

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Поведение и вид артистки возмутили фанатов

Ольга Бузова в очередной раз оскандалилась в соцсети. Одно из последних фото, которое новоявленная звезда выложила на своей странице, вызвало сильное недовольство подписчиков.

Сама поющая теледива наверняка считает кадр удачным. На нем она позирует босиком с закрытыми глазами в короткой донельзя комбинации, стоя на крыше. Одну ногу красотка подняла, и та оказалась подвешена с большой высоты, будто над пропастью. 

"Когда утро очень доброе... Мы гулять",

– радостно сообщила Ольга под снимком. И вряд ли ожидала, что попадет под удар хейтеров.

Они же набросились на артистку с настоящим остервенением. Ее ругали, не стесняясь в выражениях:

"Бузова на голове еще не стояла, а так уже вся вывернулась, сядь на жопу ровно, надоело", "Рожать пора, хватит гнуться, надоело смотреть одно и то же", "Часики-то тикают!", "Ольга ничего личного, но вы без макияжа, страшненькая!". 

Досталось заодно и матери Бузовой, ролик с празднования дня рождения которой звезда "Дома-2" опубликовала ранее в сторис. "У Оли появилась слава и деньги, так "мамуля" тут как тут:, "люблю дочь, не могу, а где эта "мамуля" была, когда Оля была маленькая и юная. Сейчас конечно, что не любить Олю, так обеспечивает... Лицемерка эта "мамуля"!", – негодовала одна из подписчиц.  

К счастью певицы, не все были так категоричны. Истинные фанаты поддержали ее и шутили: "Оленька, кайфуй от жизни! Есть возможность – живи и радуйся каждому дню! Умница!.. Красотка!", "Фигура – огонь, обожаю", "Спасибо что докладываешь о каждом своем шаге, а то мало ли, мы что-то упустим и потом слезы... печаль".

Вспомнили и тему, не так давно бурно обсуждаемую в интернете. "Сиськи для нее не проблема. Ей нравятся такие, какие есть. И не нам решать", – ответила некая дама злопыхателям.

На днях Ольга заговорила о своей маленькой груди и заявила, что ее небольшой размер – залог долгой молодости. Эти слова вызвали жаркий спор в соцсети. Большинство фолловеров и тогда разнесли звезду в пух и прах.  

Впрочем такое для Бузовой не в новинку. Почти все ее публикации бурно обсуждаются подписчиками. И часто многим не нравится то, что делает и показывает артистка. К примеру снимок, на котором она изображена на сцене в странных трусах, буквально взорвал Сеть...

Фоторепортаж
Певица Бузова строит далеко идущие планы
Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: instagram.com/buzova86 Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Полина ДОРОЖКИНА
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