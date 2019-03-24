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"Сколько можно": "несвежую" Бузову умоляют надеть нижнее белье

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Легкая эротика от Ольги восторга у фанатов не вызвала

Звезду "Дома-2" распекли за непристойный вид.

Ольга Бузова выложила в своем Instagram провокационное фото с подписью "Sweet dreams". Однако попытка разгорячить поклонников прелестями, судя по реакции, провалилась с треском.

На кадре красотка предстала в тонком свитерке, под которым явственно прослеживались очертания груди. Язвительные подписчики заявили, что в ее возрасте разгуливать в таких нарядах неприлично и попросили в следующий раз надевать нижнее белье. Некоторые грубо отметили, что Бузова уже не так свежа, сравнив ее с Анастасией Волочковой, которая любит позировать в крошечных трусиках на самых разнообразных снарядах вроде бочки (орфография и пунктуация сохранены).

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

"*****!Сколько можно свои соски выставялять,ну нет груди ну не будь ты дурой а,пойди надень грамотный лифон и ходи и фоткайся достойно сколько угодно!" ")Бузова думает, что молода и прекрасна, как и Волочкова, но время жестоко для всех,а им это сложно принять, что они уже не так свежи, как когда-то. Бузова считает себя принцессой, выглядящей на 18, а Волочкова– восстреблванной балериной, без конца говорит о своем стройном теле, но мы то видим, что это не так", "Оля надо одевать бюзгалтер, так будет выгледить истэтичней", "Знатный пудель однако ж вы, Бузова:)))", "Бюстгальтер хотя бы с поролончиком одевай", "Торчат два соска ,да тебе пушап не снимая носить нужно", "Зачем бюстгалтер ? Не понимаю ,если груди нет смысл от него ..."

– высказались пользователи.

Ранее Бузова изрядно удивила россиян, показавшись на сцене в странных трусах.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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