"Плоская": Бузова разбудила страсти бюстом

Поющая теледива раскрыла секрет маленькой груди

Ольга Бузова подняла в соцсети щепетильный вопрос. Она высказалась о своей прелести, которая несколько лет не дает покоя фолловерам.

"Годы идут, а тема моей груди или ее отсутствия, как всегда, актуальна",

– отметила звезда. И объяснила, приведя цитату иконы французской моды:

"Во-первых, мои хорошие, поверьте, не в этом счастье. Во-вторых, "ничто так не старит женщину, как большая грудь, а женщина с маленькой грудью смотрится изящно до старости". Коко Шанель",



На странице Бузовой разгорелся жаркий спор. Злопыхатели слов не подбирали.

"Насмешила! А сама локти себе кусаешь от того, что плоская! Стерлась в публичном "Доме-2", "Так Вы и с маленькими титями выглядите под сорок", "С маленькими сиськами старше мамы смотришься", "Тему о своей груди создаешь только ты сама", "У Бузовой груди почти вообще нет", "Ни мужика, ни сисек, ни мозгов", "Мерзкая грудь. Мерзкая ты. Злая тетка-разведенка. Все молодишься...", "Бузова Арбузова", "Ты лучше замуж выйди", "Не в титьках, Оля, счастье, не за размер или отсутствие его любят мужчины. Мозги, женственность, манкость, уместность, сдержанность, не вульгарность притягивают мужчин. Все не про тебя", "Опять перепила!Изящная корова! Нашла тему, когда мозгами уже шевелить начнешь,а не другим местом?!"

– распекали и поучали они артистку. Нашли у нее и другие недостатки:

"Оля, твои соски прекрасны... а пост к фотографии оправдывает все минусы", "Мне кажется, у Оли появился небольшой животик", "У тебя слоновые и крупные ноги, изящной ты не будешь никогда, поэтому про изящность – это не про тебя", "Бузова, у тебя жирные коленки!", "Она худая, но только вверх , низ у нее ого-го какой тяжелый", "Себя нарядила, а кровать не заправила! Порядка нет", "Лучше бы о мозге своем думала", "Сиськи сиськами, а борщ нужно уметь варить".

А фанаты сразу встали на сторону Бузовой. Они дали понять, что любят ее всякой.



"Красотка, с маленькой изящной грудью", "Ты куколка", "У тебя самая топовая грудь", "Можно без лифчика ходить", "Оле уж точно сиси будут не красиво большие", "Молодец! Горжусь тобой, что не бежишь к хирургам, ты умничка!", "Мне нравится, что ты, в отличие от многих звезд, не делаешь пластику груди по увеличению, и это здорово... Натурпродукт","Богиня", "Такая нежная и изящная.. ты... воздушная",

– поддержали и восхитились они.

Не оставили хейтеры без внимания и публикацию теледивы в сторис. Отмечая день рождения мамы в Барселоне, красотка снова показала загадочное кольцо на безымянном пальце.

Демонстрируя украшение открыто, о том, кто его подарил, Ольга умолчала. При этом интерес к этому факту разжег участник телешоу "Замуж за Бузову" Валентин Коробков. Он выложил в Instagram видео, на котором сидит в автомобиле, управляемом матерью Ольги, и написал под ним: "С днем рождения, теща!"

Сама артистка намекала поклонникам совсем на другого избранника – музыканта Лешу Свика, с которым они исполнили песню "Поцелуй на балконе". Фанаты решили, что, чувства вспыхнули между артистами во время написания песни.

Но все это только предположения. Ни Ольга, ни ее близкие никаких подробностей не раскрывают.

