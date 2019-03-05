"Парни любят мясо": фанаты восстали против иссохшей Бузовой

Певицу обматерили за анорексичный вид и требуют от нее срочно налечь на еду

Состояние Ольги Бузуовой вызывает серьезные опасения. Певица опубликовала в своем Instagram, на котором многие поклонники увидели признаки истощения. Видимо, звезда так увлеклась работой над своей фигурой, что от нее остались буквально кожа да кости.

Возможно, перед тем, как сделать снимок, певица намерено втянула живот как можно сильнее, дабы подчеркнуть осиную талию, вот только получилось действительно жутковато. Кажется, еще немного похудеть, и Оля переломится пополам. Такая перспектива заставила фанатов принять срочные меры. Пока, правда, только словесные (орфография и пунктуация авторов сохранены):

"***** (Блин) Оля слов нет. Придётся отписаться от тебя. Ты что творишь, ты ****** (пипец) скелет уже. 5 миллионов раз писала, КУШАЙ!!!"

"Живот аж затянуло! Оля, пора есть блины!!!";

"Ты там не сдохла пока живот втягивала. Видно сразу";

"Ты очень похудела парни любят мясо";

"Бузова худая капец";

"Как коротконожка получилась".

Один из пользователей увидел в этом опасность не только для самой Бузовой, но и для наивных девочек, желающих выглядеть такими же стройными. Как говорится, дурной пример заразительный.

"Вы прекрасны, но зачем так ужасно показывать себя. Девочки фанатки не будут есть, чтобы быть как Вы. Вы работаете и едите, а они будут худеть просто тупо не ев",

– возмутился подписчик.

Стоит заметить, что такой единодушной негативной реакции в отношении Бузовой не было очень давно. Пожалуй, ей стоит все же задуматься о том, правильно ли она поступает со своим телом.