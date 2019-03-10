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С букетом и в трусах: Бузова почуяла весну

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Ведущая "Дома-2" прикрылась лишь полосочкой ткани

После концерта Ольга поблагодарила фанатов голым фото.

В своем Instagram Бузова похвасталась букетом тюльпанов, которые ей подарили поклонники. Правда, наряд она выбрала странный. На певице и ведущей были лишь розовые трусики. Обнаженную грудь она прикрыла цветами.

Несмотря на то, что у Ольги подтянутое стройное тело, подписчиков такие вольности смутили. Некоторые даже уловили сходство с несравненной Анастасией Волочковой. Правда, балерина предпочитает прикрывать прелести веничком после бани. Пользователи призвали Бузову не позориться в таком виде – мол, в ее возрасте это уже неприлично (орфография и пунктуация сохранены).

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

"Олька красотка! Принимает букеты в трусах ))", "А что она букетом грудь прикрывает? Было бы что прикрывать..." "Волочкова номер два.Наконец то дождались.Шпагат делаешь?" "Без халатика намного лучше!!!!!))))" "Да уж вообще сняла трусы бы, позор" "В юбочке было бы по приличней ведь не 16 же уже..." "Или сними трусы!!!" "Оля,честно ты красивая но...этот вид всю картинку портит" "В трусах , но зато с букетом ,это никогда не будет эстетично !" "Забыла снять трусы",

– написали они.

Конфуз произошел после выступления звезды в Нижневартовске.

"Сегодня у меня самая настоящая весна Благодаря вам Нижневартовск – L Love Спасииииибо", - восторженно подписала снимок Бузова.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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