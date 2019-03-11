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Экс-звезда "Дома-2" в купальнике похвасталась огромной грудью

Рима Пенджиева. Фото: instagram.com/rima.pendgieva
Пенджиева заставила фанатов долго любоваться фотографией

Бывшая участница телепроекта "Дома-2" Рима Пенджиева не стесняется своих форм и с радостью позирует на радость подписчикам. В этот раз она выложила фото в Instagram в купальнике. Все бы ничего, но не заметить огромную грудь Римы нельзя.

При этом сама звезда "Дома-2" в публикации отметила, что у нее все натуральное и ее наградила природа.

"Спасибо матушке природе за мою естественную красоту ,какой бы она не была, спасибо родителям, спасибо вселенной и конечно же мне любимой", – написала она.

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Публикация от 🌟Rima Pendgieva🌟Model PlusSize (@rima.pendgieva)

Подпичики пришли в восторг от вида шикарных форм Пенджиевой. "Какие огромные ...глаза ))!👀", "Римма, открыла инстаграмм, чуть не упала)))) Грудь👍🙊", "Ну бомба же, не иначе👍🏼👍🏼👍🏼", "Офигеть буфера", "Сочная бомбита 😍🔥", "Какие аппетитные груди.🌹🌹".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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