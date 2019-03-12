"Тупой народ": ведущая "Дома-2" устроила скандал вокруг мертвого певца

Звезда телестройки Ксения Бородина подняла волну негодования после своего высказывания о Майкле Джексоне

Ксения Бородина набросилась в Сети на критиков умершего поп-короля Майкла Джексона.

"Майкл, прости этот тупой народ, за то что даже на небесах они не оставляют тебя в покое!!! Делают они, а стыдно мне и обидно!!!", - написала Бородина в своем Instagram. Звезда напомнила, что о мертвых принято говорить либо хорошо, либо ничего. Гнев Ксении вызвал фильм "Покидая Неверленд", в котором двое мужчин заявили, что в детстве подверглись сексуальному насилию со стороны Джексона.

Поклонники Бородиной разделились на 2 лагеря. Одни осудили звезду за то, что та назвала тупыми людей, усомнившихся в невиновности поп-короля:

"Прежде чем на миллионную аудиторию писать пост , надо посмотреть сначала историю этих людей ... взрослый человек, мама и защищаете педофила, никто не сомневается в его гениальности", "Уберите этот пост Ксения... лучше промолчите", "Вот именно из-за таких мнений жутчайшая статистика надругательством над детьми продолжает расти", "пусть твои дети встретят такого же супер доброго и светлого человека, отпустишь их к нему жить и вот тогда запоешь", "дыма без огня не бывает. Почему то про Бреда Питта так не говорят", "Вы посмотрите фильма сначала , потом делайте выводы ...", "Ксения вы серьезно?!!! Вы вкурсе, что его вина была доказана в суде, что он выплачивал огромные деньги родителям пострадавших!", "Тупее поста я в своей жизни не встречала ,просить прощения у педофила. Фу" .

Другие поддержали свою любимую телезвезду за то, что она заступилась за ушедшего певца:

"согласна на 💯 %!!!!!Все ложь и клевета!!!!Честный и хороший человек,миллиарды жертвовал на благотворительность,детей спасал ,оплачивал сложнейшие операции!!!!!", "Он был ВЕЛИКИМ!!!!!!!Даже после смерти ему завидуют!!!!!", "Браво Ксюша", "Ксюшенька спасибо за теплый отзыв и защиту!!!! Простых людей никто слушать не будет, вся надежда на вас!", "Ксюша, спасибо за этот пост. Как же приятно, что в насквозь гнилом мире шоубиза остались настоящие, честные люди", "какая наивная".

Более рассудительные люди пытались объяснить, что трудно выносить суждения о судьбе Джексона и показанных в фильме детей, не имея полной информации:

"Никто , тем более из пишущих здесь коментаторов и даже Бородина не знают точно, кем он был. Поэтому комментировать что либо здесь вообще глупо. Ни-за, ни -против ! Выкладывать посты и с уверенностью говорить :было или нет – никто не может ! Вас там не было!"

Ну а самые здравомыслящие подписчики решили, что Ксения просто хочет напомнить о себе (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены):



"Когда о тебе уже не говорят. А так хочется пиара) мммм... Фильм про известную личность. Выскажу как я свое мнение я же разбираюсь в помоях , я же веду дом 2. Ксения хватит париться таким образом. Лишь бы под тему какую подскочить!"