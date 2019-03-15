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Толстой звезде "Дома-2" посоветовали закрыть рот

Екатерина Колиснеченко. Фото: instagram.com/kolisnichenko_official
Девушка быстро набирает вес

Бывшая участница главной телестройки страны Екатерина Колиснеченко сейчас находится на 6 месяце беременности, но уже набрала больше 10 килограммов – это сильно взволновало ее врача.

Девушка делится в социальных сетях подробностями своей беременности. Пару недель назад Колисниченко рассказала о том, как много набрала в отпуске на Мальдивах. Тогда она только сообщила о диете, которой намерена придерживаться. По ее словам, она должна выпивать 2 литра воды в день, есть свеклу, морковь, капусту и мясо без гарнира, а иногда и вовсе должна устраивать разгрузочный день на яблоках.

Тогда подписчицы отнеслись к такому рациону скептически.

"Организм всегда возьмёт свое, то что ты не додавала ему эти годы. Так что Катя 72-75 кг это нормально и не мучай и себя и ребенка."

– советовали в комментариях.

Однако на днях Колисниченко опубликовало новый пост, где призналась, что соблюдать диету не получается, а ее рацион далек от идеального. Вес беременной по-прежнему продолжает быстро расти.

"Хочется без перерыва точить твиксы и сникерсы)) Фрукты тоже очень хорошо заходят ))) вообщем если я стану сильно жирдоской – потом будем вместе с вами это все Скидывать", (орфография и пунктуация автора сохранены)

– призналась бывшая звезда "Дома-2".

А ведь на очередном плановом осмотре девушке посоветовали есть меньше, а взять себя в руки она не может. По ее словам, она спокойно может себе позволить скушать на ночь "тортик" и запить его большим стаканом молочного коктейля.

Подписчицы, прошедшие через это, убеждают Екатерину, что все в порядке, а лишние ограничения ни к чему.

"Катюш, мне кажется, что все проходили через это..Когда врачи говорят, что нужно сидеть на одном хлебе и воде..Главное не принимай все это близко к сердцу!", "Я жрала, именно жрала!",

– пишут комментаторы.

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Дарья ПЕТРОВА
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