Нибиру
- Россия в безопасности: Нибиру нашла новую цель
- Это конец: Нибиру взорвалась
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
Бывшая участница главной телестройки страны Екатерина
Колиснеченко сейчас находится на 6 месяце беременности, но уже набрала больше
10 килограммов – это сильно взволновало ее врача.
Девушка делится в социальных сетях подробностями своей беременности. Пару недель назад Колисниченко рассказала о том, как много набрала в отпуске на Мальдивах. Тогда она только сообщила о диете, которой намерена придерживаться. По ее словам, она должна выпивать 2 литра воды в день, есть свеклу, морковь, капусту и мясо без гарнира, а иногда и вовсе должна устраивать разгрузочный день на яблоках.
Тогда подписчицы отнеслись к такому рациону скептически.
"Организм всегда возьмёт свое, то что ты не додавала ему эти годы. Так что Катя 72-75 кг это нормально и не мучай и себя и ребенка."
– советовали в комментариях.
Однако на днях Колисниченко опубликовало новый пост, где призналась, что соблюдать диету не получается, а ее рацион далек от идеального. Вес беременной по-прежнему продолжает быстро расти.
"Хочется без перерыва точить твиксы и сникерсы)) Фрукты тоже очень хорошо заходят ))) вообщем если я стану сильно жирдоской – потом будем вместе с вами это все Скидывать", (орфография и пунктуация автора сохранены)
– призналась бывшая звезда "Дома-2".
А ведь на очередном плановом осмотре девушке посоветовали есть меньше, а взять себя в руки она не может. По ее словам, она спокойно может себе позволить скушать на ночь "тортик" и запить его большим стаканом молочного коктейля.
Подписчицы, прошедшие через это, убеждают Екатерину, что все в порядке, а лишние ограничения ни к чему.
"Катюш, мне кажется, что все проходили через это..Когда врачи говорят, что нужно сидеть на одном хлебе и воде..Главное не принимай все это близко к сердцу!", "Я жрала, именно жрала!",
– пишут комментаторы.
Ранее Утро рассказало о том, как Лайму Вайкуле чуть не убили на концерте.
Белорусскому лидеру жестко ответили на его регулярную критику в адрес РФ
Планы американцев остановить строительство газопровода полностью провалились