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Глюкоза опубликовала фото в странном наряде

Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com
Подписчики считают, что она подражает Мадонне

Певица Наталья Ионова поделилась с поклонниками снимком, сделанным еще в 2013 году. В красоте девушки подписчики не сомневаются и оставляют множество восторженных комментариев, а вот экстравагантный наряд не оценили.

На Наталье бежевый топ, сделанный как будто из эластичных медицинских бинтов. Кажется, что певица одета в ортопедический корсет, а никак не в дорогой дизайнерский наряд. Поклонники подозревают, что артистка хочет быть похожей на певицу Мадонну, поэтому выбирает такие странные образы.

Подписчики уверены, Наталье стоит придерживаться собственного стиля, а не подражать западным артистам.

"Почти Мадонна, но не она! Не подражайте ей, это Вас унижает. Придерживайтесь собственного уникального стиля", "Интересные кружочки", "Муж, наверно, с тебя не слезает", "Чем-то Мадонну костюм напомнил", "Красивая, но что за ортопедическое платье? Пошлятина какая!!! Не надевайте такое никогда!!", "Грудь маленькая, но красивая".

Дарья ПЕТРОВА
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