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Экс-звезда "Дома-2" похвасталась фигурой в огненном купальнике

Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Дарья интригует фанатов пикантными кадрами

Бывшая звезда "Дома-2" Дарья Пынзарь порадовала подписчиков откровенным фото с пляжа.

Экс-участница телестройки без стеснения демонстрирует свою фигуру и выдающиеся прелести фанатам. На кадре Дарья показалась в ярко-красном купальнике, который эффектно подчеркивает ее грудь. Однако поклонники бывшей звезды не оценили ее внешний вид. "Грудь оч большая для такого роста", "Даша жирненькая как сметанка🐖", "Ого,как в Турции Дашуля отьелась", "Хрю 🐷".

Несмотря на замечания злопыхателей Дарья не унывает, ведь многие фанаты восхитились великолепной формой и фигурой Пынзарь. "Фигура шикарная!!👍👍", "великолепная очаровательная красота💖", "Фигура огонь Уххх🔥", "Дашуля, ты выглядишь супер!!!".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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