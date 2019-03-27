"Ужас": голую экс-звезду "Дома-2" пристыдили

Бывшая участница скандально известного телепроекта показалась в чересчур смелом виде

Ольга Николаева, которую больше знают как Ольгу Солнце, часто публикует в Instagram серьезные и забавные фото. Но бывает, что на ее странице появляются весьма откровенные кадры. Один такой вызвал горячие споры в соцсети.

На снимке полностью обнаженная девушка сидит в ванне. Она поджала ноги и закрыла ими все голые прелести. Немного приподняв голову, Ольга задумчиво смотрит вдаль.

"Рассказываю, что посмотрела за зиму и что понравилось",

– написала Солнце под фото. И, перечислив хорошие, по ее мнению, фильмы, спросила у поклонников, что у них "с сериалами".

На ее пост сразу отозвались. Бурную реакцию у половины фанатов вызвал снимок. Одни возмущались тем, как выглядит девушка:

"Ужас", "Солнце, какая Беркова тебя укусила?", "Чтобы быть настоящей, не обязательно оголяться", "Что за порнушечка?".

Кто-то едко заметил, что такой кадр был нужен, "чтобы пост прочитали и сериалов насоветовали". Некоторые предположили, что с его помощью Солнце всего лишь хочет вызвать к себе дополнительный интерес.

Ольга в ответ посетовала на то, что "в Инстаграме такие все прилизанные". И добавила: "У кого-то контент-план на неделю, для кого-то это способ продаваться хорошо, кто-то просто держит марку. Кажется, мы теряем за этими масками живых людей".

Ее фанатам увиденное очень даже понравилось.

"Какая красотка", "Прелесть", "О, Солнце, вот это фото, красота!", "Нежная", "Обожаю тебя, супер!", "Неожиданно. Фото шикарное, у меня даже все сериалы из головы вылетели, глядя на такую картинку"

– прокомментировали восторженные пользователи. Остальные рассказали, какие картины сами предпочитают.

Ольга Солнце была одной из первых участниц скандально известного телешоу "Дом-2". Она появилась на экранах в первом составе. Ее голос, который сравнивали с манерой исполнения Земфиры, а также прямота, хулиганский стиль и независимый характер сразу понравились зрителям.

Благодаря их поддержке девушка получила на проекте титул "Королева "Дома-2" и выиграла автомобиль. По итогам конкурса ей досталась и квартира. На шоу Ольга была с 2004-го по 2011 г., но создать пару ей не удалось.

После ухода из "Дома-2" Солнце вплотную занялась творческой карьерой. Она работает диджеем в ночных клубах. Сочиняет песни и выступает с ними. Их не крутят по радио, да и продюсера девушка так и не нашла, к чему и не стремится – ей больше по душе "свободное плавание".



Девушке нередко приписывают замужество и детей, но все это не так. Сама Ольга о личной жизни не молчит. Известно, что после ухода из телешоу она встречалась с молодым человеком несколько лет, но они расстались.