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Пышный бюст Водонаевой ощупали со всех сторон

Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
Звезда "Дома-2" снова разожгла бурные страсти

Алена Водонаева умеет возбудить жгучий интерес, особенно у представителей сильного пола.  Несколько часов назад она разместила в соцсети довольно провокационное видео.

На нем теледива показана в закрытой блузе с длинным рукавом и коротенькой, едва прикрывающей бедра, юбочке. Мало того, стоящая радом девушка с чувством ощупывает пышный бюст звезды со всех сторон.

"Вопрос к мужчинам. Грудь ( * )( * ) или попа?",

обратилась Алена к подписчикам под роликом.

Этот призыв и кадры нашли отклик в их душах. На странице Водонаевой разгорелся горячий спор. Один из фолловеров, видимо, чуть не лишившись дара речи, поделился эмоциями:

"Какая же она, и грудь, и попа, и все-все, вот это ааа... ".

Другие высказались очень категорично и даже грубо.

"Если есть сиси, а нет жопы, то до жопы те сиси", "Это факт. Дойки стоит, мацает, а жопы-то нету... и мозгов похожу тоже", "Какая грудь, если жопы нет?.. Талия и попа, потом грудь", "Ноги", "Попа, а потом грудь", "Попа, грудь в наше время можно легко увеличить", "Лучше все иметь",

– ответили они на вопрос артистки. Более добродушные отметили: "Все должно быть гармонично, ну типа как инь и янь", "Главное, чтоб человек был хороший".

Помогло это Алене решить какую-то задачу или нет, не известно. Но она часто накаляет страсти откровенными публикациями в Instagram, демонстрируя все свои прелести.

В частности, не так давно выставила напоказ ягодицы, ранее показала стриптиз, до этого сразила наповал эротикой и даже с голой грудью повертела бедрами. В общем, старается, как может, привлечь внимание...

Фоторепортаж
Жара: самые горячие звезды "Дома-2"
Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14/ Марта Соболевская. Фото: instagram.com/martasobol Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Александра Скородумова. Фото: vk.com/id84305924 Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой Анастасия Ковалёва. Фото: instagram.com/kovaleva_new Нелли Ермолаева. Фото: instagram.com/ermolaevanelly +4
Полина ДОРОЖКИНА
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