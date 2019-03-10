Водонаева показала фанатам свою волосатую пантеру

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Видеоролик Алена выложила в своем Instagram.
На кадрах Водонаева тискает в гардеробной домашнего любимца – кота Эскобара.
"Ни у одного другого кота я ни разу в жизни не видела таких лап. Эскобар #полидакт#полидактильный_мейн_кун если что, а то часто про лапы-варежки вопросы бывают Это не кот, это минимум собака, максимум человек. Не было у меня ещё таких умных животных. Спит в обнимку со мной, причём утром будит – трется мордой об лицо, вечером спать укладывает таким же способом. И все время урчит, как трактор. Он всегда со мной. Как хвост",
– рассказала она про черного пушистого красавца.
Подписчики пришли в восторг – Водонаеву засыпали вопросами о питомце. Милое видео растрогало пользователей.
"Шикарный котяра", "Котик конечно просто красавец!!!" "Какой клёвый 😍 тоже такого хочу:(" "Алена,от такого красавца много шерсти в доме?" "интересно, это дефект породы или специальная особенность?" "Кот или не кот)))) прям маленькая волосатая пантера)))"
– написали поклонники.
В этот раз пользователи обошлись без грубостей. Напомним, ранее Водонаеву раскритиковали за видео с "ролевыми играми", где участвовал ее сын.
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