Водонаева показала фанатам свою волосатую пантеру

На экс-звезду "Дома-2" посыпались вопросы

Видеоролик Алена выложила в своем Instagram.

На кадрах Водонаева тискает в гардеробной домашнего любимца – кота Эскобара.

"Ни у одного другого кота я ни разу в жизни не видела таких лап. Эскобар #полидакт#полидактильный_мейн_кун если что, а то часто про лапы-варежки вопросы бывают Это не кот, это минимум собака, максимум человек. Не было у меня ещё таких умных животных. Спит в обнимку со мной, причём утром будит – трется мордой об лицо, вечером спать укладывает таким же способом. И все время урчит, как трактор. Он всегда со мной. Как хвост",

– рассказала она про черного пушистого красавца.

Подписчики пришли в восторг – Водонаеву засыпали вопросами о питомце. Милое видео растрогало пользователей.

"Шикарный котяра", "Котик конечно просто красавец!!!" "Какой клёвый 😍 тоже такого хочу:(" "Алена,от такого красавца много шерсти в доме?" "интересно, это дефект породы или специальная особенность?" "Кот или не кот)))) прям маленькая волосатая пантера)))"

– написали поклонники.

В этот раз пользователи обошлись без грубостей. Напомним, ранее Водонаеву раскритиковали за видео с "ролевыми играми", где участвовал ее сын.