Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Водонаева показала фанатам свою волосатую пантеру

Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
На экс-звезду "Дома-2" посыпались вопросы

Видеоролик Алена выложила в своем Instagram.

На кадрах Водонаева тискает в гардеробной домашнего любимца – кота Эскобара.

"Ни у одного другого кота я ни разу в жизни не видела таких лап. Эскобар #полидакт#полидактильный_мейн_кун если что, а то часто про лапы-варежки вопросы бывают Это не кот, это минимум собака, максимум человек. Не было у меня ещё таких умных животных. Спит в обнимку со мной, причём утром будит – трется мордой об лицо, вечером спать укладывает таким же способом. И все время урчит, как трактор. Он всегда со мной. Как хвост",

– рассказала она про черного пушистого красавца.

Подписчики пришли в восторг – Водонаеву засыпали вопросами о питомце. Милое видео растрогало пользователей.

"Шикарный котяра", "Котик конечно просто красавец!!!" "Какой клёвый 😍 тоже такого хочу:(" "Алена,от такого красавца много шерсти в доме?" "интересно, это дефект породы или специальная особенность?" "Кот или не кот)))) прям маленькая волосатая пантера)))"

– написали поклонники.

В этот раз пользователи обошлись без грубостей. Напомним, ранее Водонаеву раскритиковали за видео с "ролевыми играми", где участвовал ее сын.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

В деле о загадочном исчезновении малайзийского "Боинга" всплыло убийство

Дипломата, расследовавшего трагедию, "убрали"

Тест: что вы знаете о трагедии на перевале Дятлова?

Загадочная гибель даже сейчас не дает покоя исследователям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей