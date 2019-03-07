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"Я хочу": звезда "Дома-2" устроила ролевые игры

Алена Водонаева. Фото:instagram.com/alenavodonaeva
Теледива разыграла сценку с сыном, а тот заматерился

Об Алене Водонаевой не раз создавалось впечатление как об особе, повернутой на сексе и худобе. Она нередко выставляет в соцсети ролики в которых показана голой или полуобнаженной. А к участию в некоторых странных затеях иногда привлекает и наследника. Так, на видео, опубликованном в Instagram, красотка подносит к лицу восьмилетнего Богдана, сладости.

"Я твой соблазн, я хочу, чтобы ты съел вот это и стал толстым",

– тягуче произнесла звезда "Дома-2". При этом мальчик явно недоволен ситуацией, в которой над ним как будто издеваются, поэтому не упустил возможности и ответил матери крепким словцом.

Под роликом теледива сообщила:

"Ролевые игры, пока ждем заказ... My love @bogdanmalakeev".  

Фанаты не обошли пост вниманием. Многим не понравилось увиденное и услышанное. Одних поразила манера поведения Водонаевой с наследником и то, как он отвечал на ее слова.

"Немного странный разговор с сыном", "Всегда поражаюсь вашему общению", "Вы, конечно, шизанутая",  "Какая мама, такое и воспитание", "Интересно что будет на его дне рождения", – отметили такие.

Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com

Другие возмутились: "Все-таки не первый раз смотрю, и понимаю, как ты зациклена на весе и т.д., мда, какая разница", "Подписалась на Вас в надежде на что-то... Но, кроме рекламы и бреда, ничего для себя не нашла. Продажно.... увы", "Алена шизанутостью 50%... и привлекает", "Уважаемая "писательница", а Вам не кажется что выражение "ролевые игры" в данном контексте неприменимо?", "Вы думаете она что-то в этом смыслит!".

Остальные поинтересовались личной жизнью звезды. Причем не скрывая сарказма.

"Алена, где твой муж? Что-то не видно его с тобой в последнее время. Расстались?", "Давненько не было видосиков с облизыванием мужа. Ходят слухи, что муженек помахал ручкой", "Сбежал от "ффффкусной самочки" задолго до Гуфа, не помогли ни стразы в попе, ни красная помада, ни кружевные трусы. Воротит его от женушки", – написали они.

Первый раз Водонаева вышла замуж в 2009 г. за бизнесмена Алексея Малакеева. Через год у них родился сын Богдан. В 2013-го теледива развелась.

Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com

В 2017 г. она вышла замуж во второй раз – за питерского музыканта Алексея, роман с которым начался сразу после расставания с первым супругом. Летом прошлого года они сыграли в Лас-Вегасе еще одну свадьбу.

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Жара: самые горячие звезды "Дома-2"
Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14/ Марта Соболевская. Фото: instagram.com/martasobol Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Александра Скородумова. Фото: vk.com/id84305924 Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой Анастасия Ковалёва. Фото: instagram.com/kovaleva_new Нелли Ермолаева. Фото: instagram.com/ermolaevanelly +4
Полина ДОРОЖКИНА
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