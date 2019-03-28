"Неприлично": ведущая "Дома-2" соблазнила молодого коллегу

Поклонники в шоке от выходки звезды

На скандальном телепроекте работают 4 ведущих: Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова и Влад Кадони. Зрители подозревают, что между последними двумя могут быть романтические отношения.

Орлова слухи только подогревает, выкладывая в социальные сети неоднозначные фотографии. Например, на одном из кадров она властно положила свои обнаженные ступни на коллегу. Подписчики отметили, что ноги ведущей лежат уж очень близко к интимной зоне, а Влад Кадони явно наслаждается ситуацией.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) 27 Мар 2019 в 7:19 PDT

Сама Орлова как будто сомневается в правильности таких близких отношений

"Это фото – наглядная иллюстрация обратной стороны съёмок. Как же я люблю свою работу! Бедный Влад Кадони вынужден меня терпеть. Как думаете, это очень неприличное фото?",

– интересуется певица.

Ждать ответ от подписчиков долго не пришлось, но их мнения разделились.

"Он счастлив держать такие ножки!", "Ходят слухи, что он тебя любит", "Очень неприличное фото", "Очень неприличное, у него же вроде есть женщина, я бы была не в восторге на ее месте!", "Неприемлемо так ноги закидывать на чужого мужика!", "Нет ничего неприличного, если с мужчиной у вас отношения. Мужчину это возбуждает и даёт зелёный свет на дальнейшие действия",

– пишут комментаторы.

Некоторые из подписчиков напоминают, что Влад несвободный мужчина, хотя девушку свою никому так и не показал. Как его возлюбленная относится к таким вольностям непонятно, но многие уверены, что в сердце ведущего уже давно Ольга Орлова, поэтому он и позволяет ей так себя вести.

Да и сама звезда все чаще надевает на съемки "Дома-2" открытые обтягивающие платья, демонстрирующие грудь. Возможно скоро на проекте появится еще одна пара.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) 28 Мар 2019 в 3:35 PDT

Кроме возможных любовных отношений подписчики обсудили ноги Ольги Орловой. Многим показалось, что выглядят они не слишком привлекательно.

"Ноги убери с него – педикюр плохой", "Пальцы на ногах некрасивые", "Такие ноги надо прятать…", "Пальчики страшноватые, как к 60 летней",

– критикуют пользователи.