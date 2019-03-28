"Неприлично": ведущая "Дома-2" соблазнила молодого коллегу

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На скандальном телепроекте работают 4 ведущих: Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова и Влад Кадони. Зрители подозревают, что между последними двумя могут быть романтические отношения.
Орлова слухи только подогревает, выкладывая в социальные сети неоднозначные фотографии. Например, на одном из кадров она властно положила свои обнаженные ступни на коллегу. Подписчики отметили, что ноги ведущей лежат уж очень близко к интимной зоне, а Влад Кадони явно наслаждается ситуацией.
Сама Орлова как будто сомневается в правильности таких близких отношений
"Это фото – наглядная иллюстрация обратной стороны съёмок. Как же я люблю свою работу! Бедный Влад Кадони вынужден меня терпеть. Как думаете, это очень неприличное фото?",
– интересуется певица.
Ждать ответ от подписчиков долго не пришлось, но их мнения разделились.
"Он счастлив держать такие ножки!", "Ходят слухи, что он тебя любит", "Очень неприличное фото", "Очень неприличное, у него же вроде есть женщина, я бы была не в восторге на ее месте!", "Неприемлемо так ноги закидывать на чужого мужика!", "Нет ничего неприличного, если с мужчиной у вас отношения. Мужчину это возбуждает и даёт зелёный свет на дальнейшие действия",
– пишут комментаторы.
Некоторые из подписчиков напоминают, что Влад несвободный мужчина, хотя девушку свою никому так и не показал. Как его возлюбленная относится к таким вольностям непонятно, но многие уверены, что в сердце ведущего уже давно Ольга Орлова, поэтому он и позволяет ей так себя вести.
Да и сама звезда все чаще надевает на съемки "Дома-2" открытые обтягивающие платья, демонстрирующие грудь. Возможно скоро на проекте появится еще одна пара.
Кроме возможных любовных отношений подписчики обсудили ноги Ольги Орловой. Многим показалось, что выглядят они не слишком привлекательно.
"Ноги убери с него – педикюр плохой", "Пальцы на ногах некрасивые", "Такие ноги надо прятать…", "Пальчики страшноватые, как к 60 летней",
– критикуют пользователи.
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