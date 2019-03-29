"Пирожковая тема": Бузова сняла трусы и лифчик

Артистка засветила все обнаженные прелести

В последнее время Ольга Бузова выкладывает в соцсети фото, на которых редко бывает одета. Чаще подписчики видят ее в нижнем белье или без такового, что вызывает у них бурную реакцию.

Новый снимок, опубликованный поющей теледивой в Instagram, не стал исключением. Звезда показалась на нем в прозрачном кружевном боди, под которым отчетливо виднелось ее голое тело. И довершила эффект интригующей подписью:

"Мне подруги говорили не будь дурой, он с твоим сердцем поиграет и опять обманет. Но я не верю, что у нас с тобою так будет, и, словно бабочка, лечу на твое пламя".

На странице Ольги разгорелись споры. Многие горячо обсуждали вид певицы. Было немало довольно язвительных замечаний.

"По мне, так внизу не по размеру, зад не видно, но перед стремно, как у балерины "мисс шпагат", тоже пирожковая тема , они думают сверкать, пардон, круто, не молодухи, поди, пещерами это... по мне – фу!", "Ой, по-моему, там с краешку порвалось", "Он ей мал на сисях, да", "Не по размерчику костюмчик", "Я тоже заметила, что маловат",

– прокомментировали хейтеры. Одна дама даже потребовала: "Убери фото! НЕЛЬЗЯ! И не будь дурой!".

Некоторые высказались об отдельных деталях. Мужчины восхищались:

"Фигура – огнище", "Оля, ну как можно быть такой шикарной!", Огонь", "Очень круто... и фигурка идеальна, и ГРУДЬ ТОЖЕ... Все очень гармонично и красиво".

Женщины были не согласны. "Ты нашел грудь? Покажи мне", "Там и при увеличении грудь не обнаружена", – заявила одна из них.

Но не только внешность Бузовой заинтересовала пользователей Сети. Говорили они и о словах артистки. Одни спрашивали, другие отвечали:

"А про кого она пишет? Кто у нее появился?", "Да нет у нее никого. Чаще всего, так она намекает на то, что скоро она выпустит новый "хит". Очень похоже на куплет из новой "песни".

И на этот раз теледива удивила. А ведь только на днях раздетая Ольга Бузова разгуливала по крыше и выступала в странных трусах. Не успели подписчики оправиться от тех впечатлений, а у нее уж новое чудачество готово...