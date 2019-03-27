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"Она же доска?": оголившаяся Бузова похвасталась изменившимся бюстом

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Подписчики уверены, что звезда увеличила грудь с помощью фотошопа

Пользователи Сети регулярно обсуждают "филейную" часть Ольги Бузовой, которая не раз говорила о том, что довольна своим небольшим размером. По словам телеведущей, большие формы старят женщину. Однако свежее фото певицы в Instagram вызвало у подписчиков вопрос, действительно ли она так довольна своей фигурой.

На снимке Бузова позирует в темно красном купальнике с блестками, прикрывшись сексуальной накидкой. Образ знаменитость дополнила солнцезащитными очками и большими серьгами в виде колец. Внимание интернет-пользователей привлек бюст Ольги, из-за которого в комментариях к посту разгорелась бурная дискуссия. Некоторые фолловеры пришли к выводу, что Бузова увеличила грудь на фото.

"Наконец-то появилось что-то типа груди", "Грудь-фотошоп", "О, и грудь появилась", "Боже, сколько фотошопа, люди раскройте глаза вы чего не видите, что сиськи то не настоящие, их у нее не было никогда, она же доска", – отметили подписчики.

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Впрочем, другие встали на защиту звезды, подчеркнув, что формы у нее восхитительные. Кое-кто предположил, что Бузова отжимается регулярно, поэтому у нее изменился бюст.

"Сиси растут, если отжимаешься", "Шикарное фото", "Вы просто секси!", "Фото супер. Красатулька", "Нормальные груди, что докопались?" – прокомментировали фанаты чувственный снимок Бузовой. 

Полина ИВАНОВА
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