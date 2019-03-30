Ноги на стол: ведущая "Дома-2" оголилась ниже пояса

Ольга Орлова примерила сексуальный образ

Красотка накинула лишь атласную рубашку.

Орлова показалась в провокационном виде. Ведущая телестройки продемонстрировала поклонникам стройные ноги, полностью обнажив их. Ольга не прочь похвастать подтянутым телом. И многие подписчики с ней согласны – миниатюрной стройной звезде нечего стесняться.

В этот раз она не на шутку завела фанатов. Несмотря на философский вопрос в ее Instagram: "О чем вы думаете, когда остаётесь наедине с собой?" – внимание было приковано к эротичному кадру.

Пользователи пели оды роскошным ногам ведущей, и лишь немногие решились добавить ложку дегтя. Так, кое-кто заметил, что ноги на стол класть неприлично, другие заявили, что фигура у Орловой не такая уж идеальная, чтобы обнажаться подобным образом.



"Ноги не сильная ваша сторона Ольга)", "Оленька, ноги просто огонь никого не слушай", "Ножки супер... Ваще красота... Куда наши мужики смотрят?" "Ольга, у вас отличная фигура", – написали они.

Ранее Ольга Орлова дала откровенное интервью Лере Кудрявцевой.