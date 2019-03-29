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"Выставляла тело на продажу": ведущая "Дома-2" пустилась в откровения

Ольга Орлова. Фото: www.globallookpress.com
Звезда открыла все секреты

Ольга Орлова стала новой героиней передачи "Секрет на миллион". Пока в открытом доступе есть только небольшой кусочек эфира, но даже он очень интригует.

"Ты выставляла свое тело на продажу?",

– интересуется Лера Кудрявцева

В ответ Орлова уклончиво отвечает "да, только тело ничего не получило". В интервью эротические темы поднимались ни раз. Ведущая главной телестройки призналась, что многие мужчины пытались ее купить и делали непристойные предложения.

Также Орлова и Кудрявцева обсудили смерть Жанны Фриске. Ольга была близкой подругой звезды и находилась рядом во время болезни. Ведущая призналась, что в последние дни Фриске уже никого не узнавала. Также звезда пожаловалась, что не может увидеться с крестником – сыном Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева.

Мнения подписчиков Ольги разделились: кто-то будет ждать передачу с нетерпением, кто-то ругает ведущую, а некоторые пытаются оправдать ее поведение.

"Буду смотреть", "Я не пропущу твои секретики", "Килограмм штукатурки и сиськи на выкат, это наши звезды такие, ничего естественного…", "Каждый хоть раз в жизни, врал, брал не своё, флиртовал или спал с чужими мужчинами, так что милые дамы не завидуйте, у каждой у вас есть свои скелеты в шкафу!", "Ты была проституткой что ли?",

– высказываются комментаторы.

Ранее утро рассказывало о том, как Орлова соблазняет молодого коллегу.

Дарья ПЕТРОВА
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