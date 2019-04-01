"С катушек скатилась": раздетую Бузову вывели с концерта

Артистка работает буквально наизнос

Во время выступлений Ольга Бузова выкладывается на все сто. Готовясь к выходу на сцену, она тоже себя не жалеет. Наверное, поэтому уже не раз чувствовала недомогание. В выходные звезда за один день давала два концерта, и нагрузка дала о себе знать – она почти что упала в обморок.

Сначала 30 марта в Подольске артистка произвела фурор и пением, и страстным поцелуем с рэпером Свиком. А в ночном клубе в Мытищах, похоже, была так вымотана, что организм не выдержал – сразу после финального аккорда ей стало так плохо, что в гримерку ее уводили под руки.

В Instagram певица опубликовала видео, на котором показано одно из ее выступлений. Артистка ведет себя на сцене довольно раскованно, и зрители бурно реагируют на ее номер.

"В моем пульсе бьются ритмы...", – подписала ролик Бузова. Пользователи соцсети горячо обсудили увиденное. Довольны снова оказались не все.

Многие ругали артистку за вид, в котором она показывается не впервые: "Эти трусы постоянно? У Вас отличная фигура, платья красивущие же можно одевать, но нет, на всех концертах трусы в жопе, зачем? Извращенство...", "Почему она вечно в трусах", "Вообще с катушек скатилась", "Отстойная старая лошадь, позорница, и не стыдно перед малолетками сракой вилять, фуууу, больше видно, нечем молодежь привлечь, как бездарными песнями, так и наготой... пой сколько влезет свой тухляк, но оденься ты уже нормально хоть раз, жопа во всех ракурсах голая.. прикид как у проститутки с трассы, и то они скромнее одеты".

Разозлили иманера исполнения, и движения Ольги. "Шапокляк, сколько можно шептать, петь песни на один мотив и под фанеру", "Что за танцы конченные? У нее что, ломка?", "Вот-то тебя выгнуло, как экзорцизм", – возмущились некоторые.

Между тем работа Бузовой наизнос не является тайной. Хотя в соцсети Бузову многие ругают, публика постоянно встречает ее овациями, и ее гастроли уже расписаны на год. Немало времени звезда проводит и на съемках различных телешоу, поэтому совсем не отдыхает.

Этот образ жизни отражается на ее самочувствии. Недавно певица жаловалась в соцсети на то, что от переутомления ей даже ставили витаминную капельницу. В Сургуте она произнесла только пару слов и повернула микрофон к залу. Весь хит в итоге спели преданные фанатки, знающие наизусть каждое слово. А Бузова только покачивалась, что мало походило на танец.

На концерте в Санкт-Петербурге Ольга потеряла сознание. "Было видно, что она плохо себя чувствует. Она как-то резко побледнела", – рассказали очевидцы корреспонденту сайта "Комсомольская правда". Зрители ни о чем не догадались, так как, почувствовав себя плохо, артистка шепнула одному из танцоров что-то на ухо, и молодой человек, лихо подхватив ее на руки, под музыку вынес со сцены.

Что же касается внешнего вида артистки во время выступлений, то по этому поводу в Сети уже высказывались не раз. В последнее время Бузова часто то демонстрирует полное отсутствие нижнего белья, то выходит на сцену в странных трусах. Однако вся эта эротика вызывает бурю негативных эмоций.