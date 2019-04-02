"Пошло приземлилась": раздетая Бузова расставила ноги

Поющая теледива взбесила фанатов

Ольга Бузова разошлась по полной. Новоявленная звезда эстрады опубликовала в Instagram чересчур откровенный снимок. Публика в шоке.

В кадре артистка изображена в белом облегающем боди с декольте. Она позирует, сидя на стуле и широко разбросав голые ноги в стороны.

Сама брюнетка, похоже, ничего странного или неприличного в этом не видит. Ведь под фото она как ни в чем не бывало затеяла игру.

"ПП. Просто понедельник...давайте писать слова на букву "п",

– обратилась она к фолловерам. И продолжила: "Я написала, теперь вы".

Только многие оставили ее предложение без внимания – их задело, как выглядит теледива.

Хейтеры налетели на певицу как мухи на мед. И ни слов, ни выражений не подбирали.

"Вот это лягушка...Ты из какого болота?!", "Пошло приземлилась! Позор!", "Дженифер Джопэс", "Просто противная поза, просто посрамевшей певички", "Сисек нет. Жопы нет. Лицо на любителя. Таланта нет", "Просто дура, отписываюсь", "Фотошоп", "Сплошная доска", "Жирная",

– обзывались и ругались они. Некоторые позволили себе и крепкое словцо, заявив, что Бузова – женщина легкого поведения.

Истинные поклонники сразу встали на защиту любимицы. Они ответили недругам и восхитились артисткой: "Олю хают те, кто так не умеет, не способен такого добиться, и просто бесятся от зависти", "Шикарна", "Какая сексуальная", "Стройняшка", "Прелесть", "У тебя потрясающая фигура".

В последнее время такие фото и видео на странице Бузовой не редкость. Несмотря на то что, судя по гастрольному графику, певица она востребованная, не всем по вкусу поведение звезды и то, как она одевается, скрорее даже, раздевается.

На днях в соцсети бушевали страсти из-за появившихся там кадров. Поклонники требовали, чтобы артистка хоть раз оделась нормально. Ранее они бурно отреагировали на ее вид без трусов и лифчика. Возмущались и тогда, когда полуголая теледива забралась на крышу, и когда выскочила на сцену в странных трусах.

Однако ей, похоже, все нипочем. Звезда "Дома-2" продолжает слепить прелестями...