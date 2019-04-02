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"Вечеринка взрослых теть": Водонаева потрогала грудь Седоковой

Алена Водонаева. Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
Экс-звезда "Дома-2" выставила себя в дурном свете

Алена Водонаева опубликовала в соцсети провокационное видео с Анной Седоковой. Подписчики отреагировали на это без восторга.

В ролике показана шумная вечеринка, на которой красотки повеселились от души. Бывшая участница скандально известного телешоу и с подружками обнималась, и эротичный танец, двигая пятой точкой, исполнила. Мало того, она еще и с чувством пощупала грудь у экс-солистки "ВИА Гры".

"Понедельник", – коротко подписано видео светского гулянья.

В Сети из-за этого разбушевались нешуточные страсти. Мало кому из фолловеров понравилось происходящее. Многие возмутились:

"Вечеринка взрослых теть, движения старые, внешность очень взрослая (даже грустно)...", "Деградация", "Уже люди в халатах стали ходить на вечеринки", "Тот случай когда ужас вокруг нас стал привлекательным!", "Абсолютные бездельницы...... Ненужные люди.", "Они что там все напились возбуждающие препараты! их прет всех!", "Танцы в ПТУ, что ли", "Сколько можно тусить и кривляться?!","Гастрорулят", "Обычная показуха. Уделенное внимание... Нехватка внутреннего...",  "Какие вы одинаковые....Кто есть кто?!", "Зачем постоянно сиськи трогать, это новый челенж?", "Почему столько внимания груди? Когда это вульгарность успела стать популярной и приемлемой?!". 

Кого-то задела вольность Водонаевой по отношению к другой артистке. "Алена, Седокова-то не такая... зачем трогать ее за сиси?" – спросила одна из пользовательниц.

Самой же экс-звезде "Дома-2" досталось больше всего. Ее резко осудили:

"Ну и что хорошего? Страшило", "Озабоченная, престарелая шкура", "Сиськи искуственные, лицо после косметолога, своего не чего не осталось. Кроме мозгов, и те куриные", "Аленка, не выпячивайся ты уже.... поезд ту.-ту...", "Лысая овца", "Кроме сисек, есть еще что показать? Не интересно... отписываюсь", "Зачем так кривляться извиваться, мне жаль Алену не ожидала, конечно, потеряла свою индивидуальность", "Платье у Алены что-то измялось, элегантным не назовешь, бабушкин наряд, такие... на траур только... Ее старят, надо было другое выбрать".

А почитатели красотки осыпали ее комплипентами. "Лучшая", "Элегантная женщина", "Красотка"  "Обожаю, Вас, Водонаева", – хвалили и признавались они. Но их было настолько мало, что приятные слова утонули в потоке негатива в адрес актрисы. 

Впрочем, такое эпатажное поведение свойственно Алене. Она не прочь шокировать публику выходками и покруче. К примеру, недавно ее пышный бюст тоже щупали, а до этого она не только  показала стриптиз, но и продемонстрировала "сексуальность через край".

И ей не привыкать ни к осуждению, ни к восторгам...

Фоторепортаж
Жара: самые горячие звезды "Дома-2"
Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14/ Марта Соболевская. Фото: instagram.com/martasobol Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Александра Скородумова. Фото: vk.com/id84305924 Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой Анастасия Ковалёва. Фото: instagram.com/kovaleva_new Нелли Ермолаева. Фото: instagram.com/ermolaevanelly +4
Полина ДОРОЖКИНА
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