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"Закинул в кабинет": всплыли детали избиения Малаховым экс-звезды "Дома-2"

Андрей Малахов. Кадр 1tv.ru
Бывшая участница телестройки нашла еще девушек, якобы пострадавших от шоумена

Нонна Щукина уже отнесла в полицию заявление, в котором пожаловалась на побои известного телеведущего Андрея Малахова. Теперь она рассказала все в подробностях.

По словам экс-звезды "Дома-2", ЧП случилось 20 марта, в киностудии имени Горького. Девушка "пришла посмотреть на съемочный процесс и записалась в ряды массовки". Однако ее "почему-то представили, как журналиста другого телеканала и обвинили в попытке сорваться съемки", сообщила пострадавшая в пресс-центре "Национальной службы новостей" .

"Ко мне подошли Андрей Малахов и его сотрудники, потом Малахов "закинул" меня в кабинет, после он нанес мне несколько ударов по лицу",

– отметила Нонна. И добавила, что после первой пощечины подумала, что ее только хотят запугать. Однако на деле все оказалось не так. Ее продолжали бить:

"Затем последовало семь или восемь ударов, каждый из которых сопровождался комментариями".

Щукина не знает и теряется в догадках, "почему во время съемок Малахов выделил именно" ее, ведь она "просто была всего лишь участницей другого телепроекта, не более". Но при этом "хотела попасть в его команду и заработать деньги", – призналась девушка.

Адвокат Щукиной и она сама приняли меры, чтобы Малахов, который, как уверяет девушка, избил ее, ответил за свой поступок. Андрей Кознев рассказал, что его подзащитная была у травматолога, все еще "у него наблюдается" и "продолжает принимать медикаменты".

"Она также рассказала, что ее заталкивали в кабинет Андрея Малахова, а он, в свою очередь, выражался нецензурно и прилюдно. Должны быть проверки всех этих событий. Все, что требовалось от нас для возбуждения уголовного дела, мы сделали", – заявил НСН юрист.

Мало того, девушка нашла других, по ее словам, пострадавших от рук ведущего "Прямого эфира". Это Ангелина Сурина, которая работала у него шеф-редактором и Наталья Селунская, начинавшая как героиня шоу, а затем работавшая в команде Малахова. 

Последнее фото на странице девушки в Instagram опубликовано до происшествия. Однако под ним есть комментарии, показывающие, что думают об этом подписчики:

"История про жертву, которая ходит по судам, уже занята", "Эта до Малахова решила докопаться".

Ранее, на прошлой неделе, стало известно, что бывшая участница "Дома-2" собирается подать на в суд на Андрея Малахова. Тогда Нонна Щукина сообщила, что после записи одной из программ Андрей Малахов жестоко избил ее. Якобы телеведущий набросился на нее за кулисами с кулаками и оскорблениями, схватил за волосы и ударил около десяти раз.

Повреждений, якобы нанесенные шоуменом, экс-звезда телешоу готова доказать справкой от медиков. Она зафиксировала побои в травмпункте сразу после случившегося.

Что думает по этому поводу Андрей Малахов, не известно. Молчат и девушки, которых Нонна Щукина представила как сестер по несчастью...

Фоторепортаж
Андрея Малахова бросили на баррикады
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Полина ДОРОЖКИНА
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