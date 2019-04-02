Экс-звезда "Дома-2" рассталась с супругом, но они пока не разведены

Около двух месяцев назад Алена Водонаева ушла от мужа. Алексей Комов уехал на родину – в Санкт-Петербург, а телеведущая осталась в Москве. Так и живут, на расстоянии.

Сама артистка говорить о расставании не захотела. При этом, как пишет Super, именно Алена решила порвать с мужем.

Крупной ссоры, которая могла бы стать причиной расставания, у супругов не было. У них сохранились добрые отношения, рассказали знакомые пары. Официально Водонаева и Комов не разведены.

Вроде совсем недавно в Сети обсуждали свадебный наряд красотки. Роман Алексея и Алены, знакомых много лет, длился несколько месяцев, и в июне 2017 г. избранник телеведущей сделал ей предложение. В сентябре они поженились. Одну свадьбу пара сыграла в Питере, а вторую – в Лас-Вегасе.

Потом супруги много путешествовали, строили общие планы и казались счастливыми. Создавалось впечатление, что у них крепкая семья.

Между тем фанаты экс-звезды "Дома-2" не раз волновались, не понимая, почему на ее странице в Instagram давно не видно на фото ее супруга. "А куда муж делся?","Почему Лешу не видно? Разошлись?", "Где муж?..", "Ален, почему мужа совсем не видно? Все хорошо?", "Точно, где муж?", – многократно спрашивали они.

Горячая брюнетка злилась по этому поводу и резко отвечала на вопросы, которыми забрасывали ее фолловеры. А однажды даже назвала переживающих о ее браке поклонников "стадом баранов".

И вот теперь оказалось, что фанаты беспокоились не напрасно...