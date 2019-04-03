"Вернулась домой без лифчика": звезда "Дома-2" повертела задом

Участница скандального телепроекта вызывающее танцевала на стуле

Алена Водонаева стала гостьей на открытии бара Анны Седоковой. Как заявляет сама девушка, на мероприятие она собиралась заехать только на 15 минут, а в итоге осталась на 2 часа, которые провела в жарких танцах.

На видео, опубликованном в социальных сетях экс-участницы "Дома-2" видно, что она решила выделится из толпы – забралась на стул, ставила ноги на стол и вызывающе трясла ягодицами.

"Музыка и атмосфера изменили планы. Меня очень редко можно увидеть на тусовке, это понятно даже по моему Инстаграм. Но раз в год и палка стреляет. А уж если стреляю я, то я делаю это хорошо. Зажгла. А ещё с этой вечеринки я впервые в жизни вернулась домой без лифчика и понятия не имею где он",

– признается Водонаева.

Также девушка отметила, что алкоголь и другие стимуляторы вообще не употребляет, так как это невкусно и не дает ей быть энергичной, красивой и активной.

"Я люблю свою идеальную кожу, своё тело и свой работающий мозг",

– раскрыла Алена свой секрет красоты.

Как видно, отказ от алкоголя не мешает Водонаевой зажигательно танцевать и демонстрировать сексуальное тело – своими горячими движениями она точно выделилась среди всех присутствующих.

"Шикарная женщина!", "Не потрясти такой попой раз в год – грех", "Алена Вы богиня, а злобные бабы всегда будут писать чушь из-за собственных комплексов", "С такой фигурой можно все!", "Алена просто красотка",

– оценили поклонники откровенные танцы.

Негативных комментариев тоже хватает. Кто-то заметил, что поведение Водонаевой достойно "Дома-2", а кто-то напомнил про разрыв с мужем – возможно, что так Алены пытается привлечь внимание пока еще супруга или завлекает в свои сети нового мужчину. Но хейтеры твердо убеждены – Водонаева ведет себя неправильно.

"Пиара уже мало", "Танцы с "Дома-2" не изменились", "Тупорылые посты под жопотряс– это ужас", "Вы так переживаете развод с мужем?", "Какая в "Доме-2 была, такая и осталась", "Достойное поведение и чувство собственного достоинства не про тебя, Алена!",

- критикуют подписчики.

Недавно стало известно, что Алена Водонаева рассталась с мужем: уже два месяца они живут не вместе, но пока не развелись. Причина разлада неизвестна, пара была в отношениях полтора года и сумела сохранить теплые отношения после разрыва.