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"Вернулась домой без лифчика": звезда "Дома-2" повертела задом

Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva
Участница скандального телепроекта вызывающее танцевала на стуле

Алена Водонаева стала гостьей на открытии бара Анны Седоковой. Как заявляет сама девушка, на мероприятие она собиралась заехать только на 15 минут, а в итоге осталась на 2 часа, которые провела в жарких танцах.

На видео, опубликованном в социальных сетях экс-участницы "Дома-2" видно, что она решила выделится из толпы – забралась на стул, ставила ноги на стол и вызывающе трясла ягодицами.

"Музыка и атмосфера изменили планы. Меня очень редко можно увидеть на тусовке, это понятно даже по моему Инстаграм. Но раз в год и палка стреляет. А уж если стреляю я, то я делаю это хорошо. Зажгла. А ещё с этой вечеринки я впервые в жизни вернулась домой без лифчика и понятия не имею где он",

– признается Водонаева.

Также девушка отметила, что алкоголь и другие стимуляторы вообще не употребляет, так как это невкусно и не дает ей быть энергичной, красивой и активной.

"Я люблю свою идеальную кожу, своё тело и свой работающий мозг",

– раскрыла Алена свой секрет красоты.

Как видно, отказ от алкоголя не мешает Водонаевой зажигательно танцевать и демонстрировать сексуальное тело – своими горячими движениями она точно выделилась среди всех присутствующих.

"Шикарная женщина!", "Не потрясти такой попой раз в год – грех", "Алена Вы богиня, а злобные бабы всегда будут писать чушь из-за собственных комплексов", "С такой фигурой можно все!", "Алена просто красотка",

– оценили поклонники откровенные танцы.

Негативных комментариев тоже хватает. Кто-то заметил, что поведение Водонаевой достойно "Дома-2", а кто-то напомнил про разрыв с мужем – возможно, что так Алены пытается привлечь внимание пока еще супруга или завлекает в свои сети нового мужчину. Но хейтеры твердо убеждены – Водонаева ведет себя неправильно.

"Пиара уже мало", "Танцы с "Дома-2" не изменились", "Тупорылые посты под жопотряс– это ужас", "Вы так переживаете развод с мужем?", "Какая в "Доме-2 была, такая и осталась", "Достойное поведение и чувство собственного достоинства не про тебя, Алена!",

- критикуют подписчики.

Недавно стало известно, что Алена Водонаева рассталась с мужем: уже два месяца они живут не вместе, но пока не развелись. Причина разлада неизвестна, пара была в отношениях полтора года и сумела сохранить теплые отношения после разрыва. 

Дарья ПЕТРОВА
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