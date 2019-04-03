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Бородина оскорбила россиянок

Ксения Бородина. Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Высказывание звезды вызвало бурю в интернете

Телеведущая Ксения Бородина опубликовала провокационный пост в Сети, описав тяжелые будни звезды, которую тиранят хейтеры.

"Если я лезу в твою жизнь и пишу гадости тебе на странице, так только я имею на это право, а ты Бородина не имеешь никакого права! Подумаешь, что такого я тебе написала , ну про рот твой кривой, про губы, про брови, про мужа твоего и детей и что?! Что тут обидного может быть???", - 

написала в Instagram Ксения как бы от лица воображаемой подписчицы-хейтера, которая оставляет комментарии в интернете. 

Поклонницы Бородиной поддержали ее:

"Не гоните коней, иногда ставить на место нужно таких идиотов которые пытаются оскорбить. У этих людей не все дома", "в отличие от многих она отвечает в директе а не ведет себя высокомерно как некоторые‼️",  "Неправда ,Бородуля, не все подписчики такие! Вы красавица, а детки просто умиление", "Людишки всегда ненавидели тех, Кто хоть на кропалик их лучше, Чужой раздражает кого-то успех, И жаба от зависти душит",  "Я, ей-богу не понимаю таких людей, что вы потеряли тут, если вам Ксения не нравится. Идите туда, где губы настоящие, все остальное в том числе. Могу описать образ этих людей. Толстые, кривозубые,кривоногие,живут в мухосранске и муж бросил", "Симпатичная женщина, красавец муж, про дочек вообще молчу. Они по-моему от родителей все самое лучшее приняли. И да мне не стыдно сказать : Я ВАМ ЗАВИДУЮ!!!", "Никогда не понимала людей , которые захотят к человеку на страницу и пишут гадости . Если у вас проблемы , обсудите это с подругами , еще где нибудь , но зачем заходить и гадить человеку , который по сути вам ничего не сделал ?!", "Мы все разные кто то ушастый, кто то носатый, мы в этом не виноваты. Зачем переходить на личности, оскорблять кого либо. Это низко".  

Кому-то такая реакция Бородиной не понравилась:

"Прорвало так прорвало ))", "Вот ни у кого нет таких терок.....у Ксении вечно какая то ерунда ....противно ..... дальше думаю сами все сделали выводы.....".

Однако таких было абсолютное меньшинство. В итоге один из подписчиков подчеркнул:

"А самое главное, что счастливый человек не придет к другому на страницу гадить" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Валентина МАЙОРОВА
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