"Пьяные танцы": Бородина зажгла в ресторане

Ведущая "Дома-2" спела и сплясала, как шальная императрица

Ксения с размахом отметила день рождения и 8 Марта.

Красавица-брюнетка, которой накануне исполнилось 36 лет, выложила в Instagram ролик с вечеринки. На видео Бородина задорно поет "Шальную императрицу" Ирины Аллегровой и приплясывает.

На праздник-девичник все подруги Ксении, как и сама виновница торжества, надели красные наряды. Выглядело это весьма эффектно.

Как водится, беззаботная и счастливая телеведущая вызвала зависть у злопыхателей. Некоторые обвинили ее в распущенности, другие заподозрили, что Бородина перестаралась с крепкими напитками. Впрочем, тех, кому забавное видео пришлось по душе, было гораздо больше (орфография и пунктуация сохранены).

"Эти непонятные пьяные танцы и пение😱Все с пьяну начинают петь...." "Дагестан ликует. Такая неоткровенная знаменитость..... большой пример для порядочных женщин. Потом она будет опять давать советы о порядочности. Ничего красивого в этом нет Ау...", "Не пой. Жесть", "Зазвездилась будет больно падать" "Ксюша!У тебя потрясающий вокал!Ты не задумывалась о сцене?!!!!" "Если бы ещё было чем трясти" "Класс, класс, класс. Платье и Ксюша нереально красивые!!!!"

– написали пользователи.