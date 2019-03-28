Новый секс-скандал: Малахов показал изнасилованную королеву красоты

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Новой героиней шоу Андрея Малахова стала 14-летняя девушка, ставшая победительницей конкурса красоты "Мисс Подмосковье". Подросток утверждает, что подверглась сексуальному насилию.
В "Прямом эфире" она рассказала, что познакомилась с обидчиком в социальных сетях, пообщавшись, они решили встретиться вживую. Во время прогулки они поднялись на 25-й этаж новостройки, где молодой человек надругался над ней – передает "Газета.ru".
Юная королева красоты после случившего сказала маме, что парень украл у нее телефон, тогда они подали заявление в полицию. Только следователям девушка призналась, что была изнасилована.
Мать юной красавицы утверждает, что знала молодого человека, он бывал у них дома. Обвиняемый утверждает, что интимная близость у них была по обоюдному согласию.
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