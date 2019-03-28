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Новый секс-скандал: Малахов показал изнасилованную королеву красоты

Андрей Малахов. Кадр 1tv.ru
Девочка-подросток рассказала о трагедии

Новой героиней шоу Андрея Малахова стала 14-летняя девушка, ставшая победительницей конкурса красоты "Мисс Подмосковье". Подросток утверждает, что подверглась сексуальному насилию.

В "Прямом эфире" она рассказала, что познакомилась с обидчиком в социальных сетях, пообщавшись, они решили встретиться вживую. Во время прогулки они поднялись на 25-й этаж новостройки, где молодой человек надругался над ней – передает "Газета.ru".

Юная королева красоты после случившего сказала маме, что парень украл у нее телефон, тогда они подали заявление в полицию. Только следователям девушка призналась, что была изнасилована.

Мать юной красавицы утверждает, что знала молодого человека, он бывал у них дома. Обвиняемый утверждает, что интимная близость у них была по обоюдному согласию.

Дарья ПЕТРОВА
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