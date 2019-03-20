Малахов оттянулся на перевале Дятлова

Шоумен наслаждается жизнью на месте трагедии

Андрей Малахов вместе с журналистами отправился на Урал, к месту, где погибла тургруппа Дятлова. Подробностями экспедиции он делится в своем Instagram.

Публикация от Андрей Малахов (@malakhov007) 18 Мар 2019 в 11:32 PDT

На всех снимках телеведущий выглядит радостным и беззаботным, а местные жители устраивают ему радушные прием и спешат фотографироваться. Возникает ощущение, что Малахов забыл о истинной цели своего визита.

Подписчики также не оценили стараний ведущего, они призывают его оставить умерших в покое.

"Трупоеды", "Лишь бы хайпануть этому любимцу бабушек", "Перестаньте дурачить людей", "Пост-новые шокирующие подробности гибели туристов! А над ним фото улыбающегося Андрея?!",

– недовольны комментаторы.

Туристическая фирма, организующая поездку, поделилась подробностями экспедиции. Всех участников путешествия к перевалу Дятлова разделили на 2 группы: одна ехала к месту на снегоходах, преодолевая 150 км по тайге и горам. Однако, все необходимое для столичных гостей подготовили заранее.

"Специально для них в лесу у подножия перевала инструкторы оборудовали лагерь с отапливаемыми палатками, кухонной зоной, водой и электричеством",

– рассказали представители турфирмы Ura.ru.

Вторая группа, где и был Малахов, была доставлена к месту быстро и с комфортом - на вертолете. Но испытать суровую погоду Урала удалось: посадить транспорт удалось только со второй попытки из-за сильного ветра.

На самом перевале у съемочной группы была расписана каждая минута: журналисты записывали интервью, поднимались на место, где стояла платка дятловцев, а затем спустились к месту обнаружения трупов. В поисках этой точки Андрей Малахов и его операторы прошли порядка 10 километров на снегоступах по глубокому снегу.

О питании главной звезды позаботились заранее: в меню был ростбиф из оленины, фрикасе из кроликов в прованских травах и свиная шея в луговых травах – все это привезли в автономный лагерь.

Ранее Утро публиковало тест на знание фактов трагедии.