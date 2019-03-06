Тест: что вы знаете о трагедии на перевале Дятлова?

Загадочная гибель даже сейчас не дает покоя исследователям

Группа туристов погибла в горах 60 лет назад, но разгадать тайну страшной гибели пытаются до сих пор. Проверьте, что вы знаете об этом громком расследовании.









Ранее "Утро" опубликовало тест о Масленице.