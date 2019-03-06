Тест: что вы знаете о трагедии на перевале Дятлова?

Нибиру
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Группа туристов погибла в горах 60 лет назад, но разгадать тайну страшной гибели пытаются до сих пор. Проверьте, что вы знаете об этом громком расследовании.
Ранее "Утро" опубликовало тест о Масленице.
Второй срок нынешнего лидера Незалежной может дорого обойтись стране
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