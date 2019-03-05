Тест: что вы знаете о Масленице?

Нибиру
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Масленичная неделя стартовала 4 марта и продлится до 10-го числа. За это время нужно успеть покататься с горки, поплясать, сжечь чучело и, конечно, наесться блинами. В нашем тесте вы узнаете больше фактов о праздничной неделе.
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