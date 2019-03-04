Не только блины: названы страшные приметы на Масленицу

Знатоки советуют не пренебрегать вековой мудростью

В понедельник, 4 марта, в России началась традиционная Масленичная неделя – с языческих времен этот праздник символизирует окончание зимы и начало весны.

На Масленицу принято ходить друг к другу в гости и угощать блинами, однако на этой неделе стоит вспомнить и о страшных приметах, связанных с нею.

Считается, что тот, кто не посмотрит на чучело Масленицы, в этом году умрет, а кто пожадничает с угощением, непременно разорится. Женщины на этой неделе не должны заниматься рукоделием: согласно древним поверьям, такие занятия могут потревожить души умерших, которые на Масленицу незримо витают рядом с живыми.

Проводы русской зимы – так иногда называют Масленицу – всегда сопровождаются обильными пиршествами. Однако всю еду нужно съесть до наступления Великого поста. Выбрасывать праздничные блюда нельзя – того, кто так сделал, ждет настоящая нищета. Оставшиеся разносолы нужно раздать тем, кто не может себе позволить богатый стол.

Хозяйка, которая печет блины, должна к ним внимательно присмотреться. Если они прилипли к сковороде, подгорели или плохо пропеклись, в дом придет беда, а членов семьи ждут болезни и проблемы. Блин, подрумянившийся в середине, укажет на проблемы с иммунитетом, с простудными заболеваниями. Если он получился с кривыми краями, значит, семейная жизнь будет несчастливой.

Блины на Масленицу ни в коем случае нельзя резать ножом, надо есть их целиком или рвать руками. Ножи приведут в дом несчастья и беды, предупреждает сайт "Комсомольская правда".

Зять обязательно должен прийти к теще на блины. И если угощение ему не понравится, весь следующий год пройдет в склоках и ругани.

Зато, если расстараться и приготовить для дорогих гостей вкусных блинчиков с разнообразными начинками, год обещает быть счастливым.