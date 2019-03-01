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Тест: младший лейтенант или полковник? Отгадайте звание по погонам

Кадр из сериала "Солдаты"
Проверьте свою эрудицию

Если вы всегда хотели узнать, что означают звезды и полоски на форме, то этот тест для вас. Уже знаете все погонах? Тогда вы легко справитесь с нашей викториной.

Ранее Utro.ru опубликовало тест на знание правил дорожного движения.


Дарья ПЕТРОВА
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