Тест: младший лейтенант или полковник? Отгадайте звание по погонам

Нибиру
- Высасывают кровь: пришельцы с Нибиру нападают на россиян
- Нибиру убила первых людей на Марсе
- Новая Нибиру предупредила крымчан о конце света
207 новости
Если вы всегда хотели узнать, что означают звезды и полоски на форме, то этот тест для вас. Уже знаете все погонах? Тогда вы легко справитесь с нашей викториной.
Ранее Utro.ru опубликовало тест на знание правил дорожного движения.
В марте американская валюта стремительно вырастет благодаря санкциям
Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на первый месяц весны