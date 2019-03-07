Новая версия трагедии: группа Дятлова хотела сбежать из СССР

Идея побега могла принадлежать сыну врага народа с французской фамилией

В ночь на 2 февраля 1959 г. в горах погибла группа туристов. Один из участников экспедиции Николай Тибо-Бриньоль скончался от тяжелой травмы головы рядом с ручьем. Он был сыном "врага народа" и не любил советскую власть. Как считают его родственники, он мог иметь тайный план по бегству за границу, который планировал реализовать в одном из походов.

Согласно результатам вскрытия, причиной смерти Николая Тибо-Бриньоля стал "закрытый многооскольчатый вдавленный перелом в области свода и основания черепа с обильным кровоизлиянием под мозговые оболочки и в вещество головного мозга". Травма Тибо-Бриньоля была самая страшная, сообщает "Газета.ru".

Из всей группы Дятлова этот турист обращал внимание даже фамилией. Николай действительно принадлежал к старинному французскому роду. Отец его был горным инженером. В начале 1930-х гг. попал под сталинские репрессии, а в 1937-м его арестовали повторно.

Трудное детство не отразилось на характере Николая, он был самым веселым из группы, много шутил и постоянно улыбался. В свои 23 года Тибо-Бриньоль был уже опытным походником, но не претендовал на лидерство в группе, а занимался рисунками – именно их нашли поисковики.

"Коля поразил нас своей импозантной внешностью. Среднего роста, темненький, с приятным интеллигентным лицом и подвижными глазами", – вспоминал приятель Дятлова и участник поисковой операции Евгений Зиновьев.

Николай был очень полезен группе, так как хорошо рисовал на маршруте рельефы местности, ведь многие карты тогда были засекречены.

Также Тибо-Бриньоль не испытывал пиетета перед коммунистическим строем.

"Коля вполне мог делать критические замечания, иронизировать на тему политики Сталина, Хрущева. До прихода к власти Хрущева было очень строгое время. При Хрущеве такой строгости уже не было. В походах вполне мог петь песни и частушки сатирического содержания", – поясняют его знакомые.

Существовала версия, что Николай распространял наркотики в группе. Другие исследователи предполагают, что всю группу убили из-за того, что он был французским поданным. По еще одной версии, поход был поводом уехать к границе и удрать. Но внедренный в группу агент мог помешать этому плану.

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