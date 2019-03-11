Участник группы Дятлова перед смертью раскрыл заговор

Туристы стали ненужными свидетелями для советской власти

Гибель тургруппы Дятлова на перевале горы Мертвецов до конца жизни не оставляла в покое человека, который чудом избежал их участи. Речь о единственном выжившем в том походе туристе Юрии Юдине, который не смог пойти с товарищами из-за воспаления седалищного нерва.

Узнав о трагедии, Юдин потом всю жизнь не находил себе места, пытаясь найти ответ на вопрос: что же произошло на том перевале на самом деле? Версии официальных властей он не доверял, наоборот, был уверен, что они замешаны в той истории. Если не сказать больше – имеют прямое отношение к гибели туристов.

"Мое мнение, что они стали жертвами зачистки, случайно оказались свидетелями каких-то испытаний и, подвергшись отравлению, были обречены на смерть",

– рассказал Юдин изданию "Комсомольская правда" в 2012 году.

По его словам, следователь дела ему тогда так и сказал, что дятловцы "уже были обречены".

Юдин умер в результате обострившегося ревмокардита в 2016 году.

Перевал назван в честь Игоря Дятлова – руководителя экспедиции туристов, которые планировали совершить восхождение на высоту 1 тыс. 79 м Приполярного Урала. В ночь на 2 февраля Дятлов и еще восемь членов его группы погибли при невыясненных обстоятельствах.

Опытные молодые люди, совершавшие восхождение в гору не в первый раз, почему-то оказались полураздетыми, некоторые без обуви и почти все без верхней одежды. Странным является и то, что палатка была изрезана, – ребята выбирались из нее наспех, также по неизвестной причине. Много вопросов вызывают и травмы погибших: следы носового кровотечения как при баротравме, повреждения внутренних органов, многочисленные переломы костей, и все это при отсутствии следов внешнего воздействия.