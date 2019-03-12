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Агент КГБ и злодей: раскрыта подноготная членов группы Дятлова

Фото: www.globallookpress.com
Двое туристов оказались непростыми ребятами

В поисках разгадки гибели туристов на перевале Горы Мертвецов исследователи истории все пристальнее присматриваются к личностям самих участников похода. Один из них, по мнению экспертов, может непосредственно стоять за трагедией.

Вопросы возникают к 23-летнему Григорию Кривонищенко. Он часто отличался фрондерством, что можно списать на авторитет отца, имевшего звание генерал-майора. По рассказу его старшего брата Константина, их отец даже смог однажды избежать репрессий благодаря вмешательству самого Иосифа Сталина. Незадолго до похода молодой человек уволился с завода по собственному желанию, объяснив это "полным нежеланием работать в данной системе".

Эти факты дали конспирологам полагать, что Кривонищенко на самом деле был тесно связан с КГБ. В качестве доказательства своей теории они приводят обычно историю с его задержанием на вокзале в Ивделе. Тогда Кривонищенко вместе со своим товарищем Семеном Золоторевым устроили хулиганскую выходку, прикинувшись попрошайками. Обоих повязала милиция, однако на удивление быстро их отпустили. Кстати, к Золотерву приклеился ярлык "агента КГБ", а Кривонищенко, по мнению исследователей, и вовсе был главным "злодеем" в истории.

Оба могли участвовать в засекреченной спецоперации во время похода с группой Дятлова, что косвенно подтверждается обнаруженными следами радиации на вещах погибших, пишет "Газета.ру".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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