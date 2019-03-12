Любителей экстремальных развлечений не пугает заколдованное место

Едва не закончился трагедией поход группы туристов из Уральского федерального университета по Северному Уралу.



Как и в группе Игоря Дятлова, в путешествии студентов не обошлось без приключений: на середине пути у одной из девушек от мороза лопнуло крепление на лыже. Остаться зимой посреди тайги без лыж весьма опасно – ведь глубина сугробов в лесу доходила до двух метров. К счастью, опытные путешественники не без труда справились с ситуацией.

Поджидали туристов и погодные сюрпризы: то пурга, то оттепель, мешавшие лыжникам идти к намеченной цели. "Перевал все еще ждет тех, кто не боится его покорить", – подчеркнул участник похода, журналист URA.RU Андрей Гусельников.