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Путешествия

"Пускает не всех ": на перевале Дятлова случилось очередное ЧП

Любителей экстремальных развлечений не пугает заколдованное место

Едва не закончился трагедией поход группы туристов из Уральского федерального университета по Северному Уралу.  

Как и в группе Игоря Дятлова, в путешествии студентов не обошлось без приключений: на середине пути у одной из девушек от мороза лопнуло крепление на лыже. Остаться зимой посреди тайги без лыж весьма опасно – ведь глубина сугробов в лесу доходила до двух метров. К счастью, опытные путешественники не без труда справились с ситуацией. 

Поджидали туристов и погодные сюрпризы: то пурга, то оттепель, мешавшие лыжникам идти к намеченной цели. "Перевал все еще ждет тех, кто не боится его покорить", – подчеркнул участник похода, журналист URA.RU Андрей Гусельников.

Валентина МАЙОРОВА
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