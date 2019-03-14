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Убили случайно: группа Дятлова стала жертвой войны шаманов

Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
Очевидцы сообщали, что вслед за туристами отправились манси и остяки

В начале февраля 1959 г. в Уральских горах погибли 9 туристов во главе с Игорем Дятловым – история, случившаяся 60 лет назад, до сих пор занимает умы любителей неизведанного. За прошедшие 6 десятков лет было выдвинуто множество гипотез, объясняющих трагедию, случившуюся в ту далекую февральскую ночь.

Почти сразу же следователи проверили версию о том, что к гибели группы Дятлова были причастны местные жители – охотники-манси, народ, издавна живущий в Югре. правоохранители предположили, что студенты разбили лагерь на месте святилища манси, и из-за этого навлекли на себя гнев их шаманов, отмечает "Газета.ру". Однако сами манси сразу же заявили, что они здесь ни при чем.

На допросе охотники рассказали, что у манси не было причин нападать на туристов: молебная гора находится совсем в другом месте, и русским не запрещается туда ходить. Русские, проживавшие вместе с манси, подтвердили их слова -председатель Бурмантовского сельсовета Михаил Мокрушин напомнил, что геологи часто пользовались услугами проводников-манси и никогда не жаловались на них.

А лесник Вижайского лесничества Иван Пашин рассказал, что местные жители часто просто спасали заблудившихся в горах людей. Более того, манси участвовали и в экспедиции, искавшей пропавшую группу Дятлова, и поведение их ни у кого не вызывало подозрений.

Оперуполномоченный Ивдельского ГОМ УВО Артемий Горбушин считал, что на группу Дятлова могли напасть остяки (так раньше называли хантов) – якобы об этом ему рассказал манси Куриков. Однако сам Куриков впоследствии заявил, что ничего такого не говорил, а больше о хантах, появившихся в той местности, никто ничего не слышал.

Уголовное дело было прекращено в конце мая 1959 года – в постановлении подчеркивалось, что зимой место, где погибла группа, считается у манси непригодным для охоты и оленеводства. Между тем недавно в популярной телепрограмме один житель Урала заявил, что его дядя якобы стал свидетелем расправы над группой Дятлова, и что на убийцах была одежда, похожая на традиционный наряд манси. 

Фоторепортаж
Таинственного члена группы Дятлова разоблачили
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Валентина МАЙОРОВА
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