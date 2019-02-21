Свидетель расправы над группой Дятлова рассказал об убийцах

Жуткое преступление произошло у мужчины прямо на глазах

В деле о гибели туристов на перевале Дятлова внезапно появился очевидец событий, произошедших в роковую февральскую ночь 60 лет тому назад на Горе мертвецов.

Уралец Алексей Команев заявил в ток-шоу "На самом деле", что именно ему известны все обстоятельства гибели группы под руководством Игоря Дятлова. По словам Команева, его дядя был охотником-профессионалом, в 1959 г. он жил недалеко от Ивделя в поселке Барачинском. В ночь с 1 на 2 февраля он охотился в районе горы Холатчахль и весьма удивился, обнаружив на снегу следы, – обычно на перевале люди бывали крайне редко.

Затем охотник увидел свет огней и направился в ту сторону. Когда мужчина подошел ближе, то обнаружил группу людей, которые били кого-то дубинками.

"Он понял, что удары наносятся по живому человеку... Вскоре он увидел, что там были и другие люди. Они то ли были без сознания, то ли уже были мертвы. Всего он увидел примерно пятерых людей с дубинками", –

рассказал Команев. Он добавил, что его дядя испугался и убежал от страшного места, хотя позже укорял себя за трусость. По словам охотника, нападавшие были одеты в одежду, напоминавшую традиционный наряд манси, но что-то с ней было не то – она отличалась от той, что обычно носят местные жители.

Позже, когда в СМИ появилась информация о гибели группы Дятлова, дядя Команева понял, что стал свидетелем расправы над туристами. Сейчас охотник уже умер, расспросить его невозможно. Однако его племянник прошел проверку на детекторе лжи – полиграф показал, что уралец говорит правду.

Один из участников поискового отряда Владимир Аскинадзи согласился с тем, что группу Дятлова, вероятнее всего, убили.

"Травмы у всех были разные. У одного был пробит череп, у другого десять ребер сломано и так далее. Кто больше сопротивлялся, тому и больше нанесли ран", –

объяснил свою позицию эксперт. Поддержали версию Команева и другие специалисты, присутствовавшие в студии. При этом Генеральная прокуратура, которая в феврале этого года возобновила расследование смерти туристов из группы Дятлова, исключает криминальный след.