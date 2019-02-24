В расследовании тайны гибели туристов может быть поставлена точка

В передаче "На самом деле" некий Алексей Команев заявил, что его родной дядя рассказал ему все подробности расправы над группой Дятлова. Исследователь Валентин Дегтерев уверен, что он был не свидетелем, а убийцей туристов.

"Думаю, что к убийству дятловцев был причастен тот самый дядя, что оказался случайным свидетелем. Никаких шаманов на горе не было. А вот дядя там был",

– заявил Валентин.

По его словам, тот дядя якобы занимался браконьерством и поиском золота. Именно он построил настил и оборудовал своеобразную пещеру в ручье, где позже найдут несколько трупов туристов, чтобы промывать золото.

Дегтерев считает, что он вместе с друзьями забил ненужных свидетелей дубинами. При этом, чтобы подозрения не пали на него, дядя "сбросил" вину на местных манси, уверен исследователь.

"Ну а племянник рассказанную им историю выгодно продал редакции шоу-программы. Впрочем, осуждать его за это я не собираюсь. Дело то не моё", – добавил Дегтерев.

Перевал назван в честь Игоря Дятлова – руководителя экспедиции туристов, которые планировали совершить восхождение на высоту 1 тыс. 79 м Приполярного Урала. В ночь на 2 февраля Дятлов и еще восемь членов его группы погибли при невыясненных обстоятельствах.

Опытные молодые люди, совершавшие восхождение в гору не в первый раз, почему-то оказались полураздетыми, некоторые без обуви и почти все без верхней одежды. Странным является и то, что палатка была изрезана, – ребята выбирались из нее наспех, также по неизвестной причине. Много вопросов вызывают и травмы погибших: следы носового кровотечения как при баротравме, повреждения внутренних органов, многочисленные переломы костей, и все это при отсутствии следов внешнего воздействия.