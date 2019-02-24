Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Племянник выдал убийцу группы Дятлова

Фото: www.wikipedia.org
В расследовании тайны гибели туристов может быть поставлена точка

В передаче "На самом деле" некий Алексей Команев заявил, что его родной дядя рассказал ему все подробности расправы над группой Дятлова. Исследователь Валентин Дегтерев уверен, что он был не свидетелем, а убийцей туристов.

"Думаю, что к убийству дятловцев был причастен тот самый дядя, что оказался случайным свидетелем. Никаких шаманов на горе не было. А вот дядя там был",

заявил Валентин.

По его словам, тот дядя якобы занимался браконьерством и поиском золота. Именно он построил настил и оборудовал своеобразную пещеру в ручье, где позже найдут несколько трупов туристов, чтобы промывать золото.

Дегтерев считает, что он вместе с друзьями забил ненужных свидетелей дубинами. При этом, чтобы подозрения не пали на него, дядя "сбросил" вину на местных манси, уверен исследователь.

"Ну а племянник рассказанную им историю выгодно продал редакции шоу-программы. Впрочем, осуждать его за это я не собираюсь. Дело то не моё", – добавил Дегтерев.

Перевал назван в честь Игоря Дятлова – руководителя экспедиции туристов, которые планировали совершить восхождение на высоту 1 тыс. 79 м Приполярного Урала. В ночь на 2 февраля Дятлов и еще восемь членов его группы погибли при невыясненных обстоятельствах.

Опытные молодые люди, совершавшие восхождение в гору не в первый раз, почему-то оказались полураздетыми, некоторые без обуви и почти все без верхней одежды. Странным является и то, что палатка была изрезана, – ребята выбирались из нее наспех, также по неизвестной причине. Много вопросов вызывают и травмы погибших: следы носового кровотечения как при баротравме, повреждения внутренних органов, многочисленные переломы костей, и все это при отсутствии следов внешнего воздействия. 

Фоторепортаж
На перевале Дятлова нашли детали ракеты
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com +2
Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

"Удивить Россию": к новой провокации в Керченском проливе подключили немцев и французов

Киев привлек в "эпичному" прорыву международных партнеров

На почве "Евровидения": Россию ввязали в гибридную войну

На Украине беспокоятся за свою информационную безопасность

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей